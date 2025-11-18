Жена раввина Бороды требует от хирурга Лонской 28 миллионов рублей

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала в суд иск о взыскании около 28 миллионов рублей в счет возмещения убытков с пластического хирурга Екатерины Лонской за неудачную блефаропластику, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Тверской суд Москвы рассмотрит исковое заявление Инны Бороды о взыскании убытков, компенсации морального вреда на сумму около 28 миллионов рублей с Екатерины Лонской", - заявил РИА Новости один из участников процесса.

Предварительное судебное заседание назначено на 19 декабря.

В конце июня мировой судья судебного участка №376 Пресненского района Москвы приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России ( ФЕОР ) Инна Борода.

Лонская была признана виновной по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала и обжаловала приговор, но апелляция оставила его без изменения, защита обжаловала решение в кассации, суд 20 ноября рассмотрит жалобу.

Как сообщали РИА Новости в прокуратуре Москвы, установлено, что Лонская в октябре 2023 года, исполняя ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности, "при проведении эстетической операции в частной клинике допустила дефекты лечения и диагностики", что привело к "стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью".