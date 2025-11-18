https://ria.ru/20251118/khirurg-2055622683.html
Жена раввина Бороды требует от хирурга Лонской 28 миллионов рублей
Жена раввина Бороды требует от хирурга Лонской 28 миллионов рублей - РИА Новости, 18.11.2025
Жена раввина Бороды требует от хирурга Лонской 28 миллионов рублей
Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала в суд иск о взыскании около 28 миллионов рублей в счет возмещения убытков с... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:30:00+03:00
2025-11-18T07:30:00+03:00
2025-11-18T07:30:00+03:00
москва
россия
федерация еврейских общин россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025805862_0:29:640:389_1920x0_80_0_0_b869b1719c11ad27c4e6162d9f377b45.jpg
https://ria.ru/20251106/lonskaja-2053160938.html
https://ria.ru/20250723/khirurg-2030959296.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025805862_0:36:640:516_1920x0_80_0_0_9347ccb36fa7569809e9e4663fda68c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, федерация еврейских общин россии
Москва, Россия, Федерация еврейских общин России
Жена раввина Бороды требует от хирурга Лонской 28 миллионов рублей
Жена раввина Бороды требует в суде 28 миллионов рублей с хирурга Лонской
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Инна Борода подала в суд иск о взыскании около 28 миллионов рублей в счет возмещения убытков с пластического хирурга Екатерины Лонской за неудачную блефаропластику, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Тверской суд Москвы
рассмотрит исковое заявление Инны Бороды о взыскании убытков, компенсации морального вреда на сумму около 28 миллионов рублей с Екатерины Лонской", - заявил РИА Новости один из участников процесса.
Предварительное судебное заседание назначено на 19 декабря.
В конце июня мировой судья судебного участка №376 Пресненского района Москвы приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую, после блефаропластики у которой практически лишилась зрения супруга президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР
) Инна Борода.
Лонская была признана виновной по части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Врач вину не признала и обжаловала приговор, но апелляция оставила его без изменения, защита обжаловала решение в кассации, суд 20 ноября рассмотрит жалобу.
Как сообщали РИА Новости в прокуратуре Москвы, установлено, что Лонская в октябре 2023 года, исполняя ненадлежащим образом свои профессиональные обязанности, "при проведении эстетической операции в частной клинике допустила дефекты лечения и диагностики", что привело к "стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью".
Сама Лонская уже месяц находится в зоне проведения спецоперации, где оказывает медпомощь, рассказала РИА Новости ее адвокат Кристина Высоцкая.