В Казани назвали возможную причину пожара в многоэтажке

КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Причиной возгорания в казанской многоэтажке, где погиб мужчина, стал взрыв на балконе, газовое оборудование в квартире не пострадало, утечек газа нет, сообщила мэрия Казани.
Ранее в ГУМЧС России по Татарстану сообщали, что поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Лукина, 1 А в Казани. По прибытии пожарных на балконе квартиры происходило открытое горение, которое было ликвидировано на площади пять квадратных метров. Пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. Прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси с последующим возгоранием в многоквартирном доме на улице Лукина.
"По предварительной информации, причиной возгорания является хлопок на балконе. При обследовании обнаружено: газовое оборудование, расположенное на кухне квартиры, не пострадало, утечек газа нет. Само помещение кухни возгоранию не подвергалось", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что окончательную причину происшествия установят дознаватели государственного пожарного надзора.
