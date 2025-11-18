В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме

КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Казани, сообщает прокуратура Татарстана.
Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Лукина, 1 А в Казани. По прибытии пожарных подразделений открытое горение происходило на балконе квартиры, ликвидировано на площади пяти квадратных метров. Обнаружено тело мужчины.
"Прокуратура Авиастроительного района города Казани организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Лукина с последующим возгоранием", - говорится в сообщении надзорного органа.
Для выяснения обстоятельств на место выехал исполняющий обязанности прокурора района Руслан Гусамов.
Отмечается, что прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.