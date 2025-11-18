В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме

"Прокуратура Авиастроительного района города Казани организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Лукина с последующим возгоранием", - говорится в сообщении надзорного органа.

Отмечается, что прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.