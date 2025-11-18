Рейтинг@Mail.ru
В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/kazan-2055826603.html
В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме
В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме - РИА Новости, 18.11.2025
В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме
Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Казани, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T19:19:00+03:00
2025-11-18T19:19:00+03:00
происшествия
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055827605_0:0:1246:701_1920x0_80_0_0_6640fb9953354b3db686568e81a35a8d.jpg
https://ria.ru/20251110/tula-2054026174.html
https://ria.ru/20251113/achinsk-2054661426.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055827605_70:0:1005:701_1920x0_80_0_0_5a6a81ad833a6d658c2169fd7891e50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани прогремел взрыв газовоздушной смеси в доме

В Казани в многоквартирном доме прогремел взрыв газовоздушной смеси

© ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Казани. Кадр видео
Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Казани. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Казани. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Казани, сообщает прокуратура Татарстана.
Как уточнили в ГУМЧС России по Татарстану, поступило сообщение о пожаре на седьмом этаже многоквартирного дома по улице Лукина, 1 А в Казани. По прибытии пожарных подразделений открытое горение происходило на балконе квартиры, ликвидировано на площади пяти квадратных метров. Обнаружено тело мужчины.
На месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Куркино Тульской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Обвиняемый во взрыве газа под Тулой заявил, что забыл о включенном газе
10 ноября, 19:31
"Прокуратура Авиастроительного района города Казани организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Лукина с последующим возгоранием", - говорится в сообщении надзорного органа.
Для выяснения обстоятельств на место выехал исполняющий обязанности прокурора района Руслан Гусамов.
Отмечается, что прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Женщина, пострадавшая при взрыве газового баллончика, умерла в больнице
13 ноября, 08:25
 
ПроисшествияКазаньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала