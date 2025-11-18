Сторонники Карапетяна заявили об отсутствии в Армении правосудия

«

Там же отмечается, что армянская государственность переживает глубокий кризис, который необходимо преодолеть вместе. "Республика Армения не должна быть карманным государством одного человека. Как бы безвыходно ни выглядела ситуация и как бы ни было грубо давление действующей власти, мы ни на секунду не прекратим борьбу. Мы уверены, что вместе мы добьемся успеха и победим", - отмечается в заявлении.