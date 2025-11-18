Сторонники Карапетяна заявили об отсутствии в Армении правосудия

ЕРЕВАН, 18 ноя - РИА Новости. Продление ареста предпринимателю, владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну свидетельствует об отсутствии в Армении правосудия, говорится заявление возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему".
Во вторник антикоррупционный суд Армении продлил арест Карапетяну еще на два месяца. Его адвокат Арам Вардеванян сообщил журналистам, что постановление суда было анонсировано газетой семьи Никола Пашинина за день до его вынесения. Защита считает все выдвинутые против Карапетяна обвинения сфабрикованными и незаконными.
"Сегодняшнее решение антикоррупционного суда стало доказательством отсутствия правосудия в Армении. С сожалением констатируем, что в нашей стране установились антидемократические порядки, в условиях которых один человек решает, кто и насколько долго должен находиться под стражей, а приговоры публикует не суд, а газета, принадлежащая правящей семье – за день до окончания судебного заседания", - говорится в заявлении движения "По-нашему".
Там же отмечается, что армянская государственность переживает глубокий кризис, который необходимо преодолеть вместе. "Республика Армения не должна быть карманным государством одного человека. Как бы безвыходно ни выглядела ситуация и как бы ни было грубо давление действующей власти, мы ни на секунду не прекратим борьбу. Мы уверены, что вместе мы добьемся успеха и победим", - отмечается в заявлении.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
