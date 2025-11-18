Суд в Армении во вторник огласит решение по мере пресечения Карапетяну

ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Суд в Армении огласит решение по ходатайству обвинения о продлении ареста предпринимателю, владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну во вторник в 10.30 мск, сообщил журналистам его адвокат Армен Фероян.

"Суд удалился в совещательную комнату. Решение будет оглашено в 11.30 (10.30 мск)", - заявил Фероян.

Он назвал все обвинения против Карапетяна сфабрикованными и незаконными.

Суд рассматривал ходатайство о продлении ареста почти 15 часов.

Шестнадцатого октября суд в Ереване продлил еще на месяц арест Карапетяна, обвиняемого в призывах к свержению власти, однако не счел обоснованными выдвинутые против предпринимателя обвинения в отмывании денег и экономических преступлениях. Решение суда было обжаловано как стороной защиты, так и прокуратурой.

Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви

Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении . Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.

Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна , который разместил в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.