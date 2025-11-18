Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали 11 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 ноя – РИА Новости. Одиннадцать афтершоков магнитудой до 4,4 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 8 афтершоков магнитудой - от 3,8 до 5,0, в населенных пунктах ощущался один из подземных толчков.

"За сутки зарегистрировано 11 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,5 до 4,4. В населенных пунктах они не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.