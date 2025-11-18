Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ продемонстрировало видеоролик с кадрами боёв за село Рог в ДНР и российскими военнослужащими, развернувшими флаг России в освобожденном населенном пункте.

О завершении зачистки Рога от украинских боевиков Минобороны РФ сообщило 14 ноября.

На опубликованных кадрах видна работа российских штурмовиков и операторов дронов. С камеры, размещённой на одном из беспилотников, видно, как украинский боевик пытается из стрелкового оружия сбить дрон, но это ему не удаётся. В итоге беспилотник разворачивается и настигает его.

В описании к видеоролику говорится, что Рог освободили военнослужащие 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск РФ "Центр".

Село Рог примыкает к городу Красноармейск ДНР с восточной стороны, рассказали в Минобороны РФ. Украинские боевики находились там в тяжелом положении без связи с командованием и прятались в глубине зданий и подвалов.

Российские штурмовики под прикрытием снайперских групп зашли в населенный пункт с севера и запада, продвигались от дома к дому и постепенно осуществили полную зачистку села от украинских боевиков. Все это время мотострелкам оказывали огневую поддержку расчеты FPV-дронов полка.