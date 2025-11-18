https://ria.ru/20251118/kadry-2055613953.html
Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР
Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР - РИА Новости, 18.11.2025
Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР
Минобороны РФ продемонстрировало видеоролик с кадрами боёв за село Рог в ДНР и российскими военнослужащими, развернувшими флаг России в освобожденном населенном РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:14:00+03:00
2025-11-18T05:14:00+03:00
2025-11-18T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fbf7f02dcf1479b0934822396028551.jpg
https://ria.ru/20251118/spetsoperatsiya-2055613821.html
https://ria.ru/20251118/vsu-2055613538.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055390993_151:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_d9b166ce2c8cda2c3caee7e40a66be08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Опубликованы кадры боев за Рог в ДНР
Минобороны опубликовало кадры боев за Рог в ДНР
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ продемонстрировало видеоролик с кадрами боёв за село Рог в ДНР и российскими военнослужащими, развернувшими флаг России в освобожденном населенном пункте.
О завершении зачистки Рога от украинских боевиков Минобороны РФ сообщило 14 ноября.
На опубликованных кадрах видна работа российских штурмовиков и операторов дронов. С камеры, размещённой на одном из беспилотников, видно, как украинский боевик пытается из стрелкового оружия сбить дрон, но это ему не удаётся. В итоге беспилотник разворачивается и настигает его.
В описании к видеоролику говорится, что Рог освободили военнослужащие 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск РФ
"Центр".
Село Рог примыкает к городу Красноармейск ДНР
с восточной стороны, рассказали в Минобороны РФ. Украинские боевики находились там в тяжелом положении без связи с командованием и прятались в глубине зданий и подвалов.
Российские штурмовики под прикрытием снайперских групп зашли в населенный пункт с севера и запада, продвигались от дома к дому и постепенно осуществили полную зачистку села от украинских боевиков. Все это время мотострелкам оказывали огневую поддержку расчеты FPV-дронов полка.
"Проведя зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих к населенному пункту территорий от остатков формирований ВСУ
, бойцы развернули российский триколор", - отметили в МО РФ.