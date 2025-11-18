Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана
23:58 18.11.2025 (обновлено: 00:15 19.11.2025)
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по тренировочному лагерю палестинского движения ХАМАС на юге Ливана, сообщила во вторник армейская пресс-служба. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-18T23:58:00+03:00
2025-11-19T00:15:00+03:00
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана

ЦАХАЛ нанесла удар по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по тренировочному лагерю палестинского движения ХАМАС на юге Ливана, сообщила во вторник армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористам, действовавшим в тренировочном комплексе ХАМАС в районе Эйн аль-Хильва на юге Ливана. Военный комплекс, по которому был нанесен удар, использовался террористами ХАМАС для тренировок и учений с целью планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛ и Государства Израиль", - говорится в сообщении военных для прессы.
Военные подчеркнули, что перед ударом были предприняты меры по снижению ущерба для гражданских лиц, включая использование точного оружия, воздушное наблюдение и дополнительную разведку.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Число жертв авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 13
