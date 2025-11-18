https://ria.ru/20251118/izrail-2055870051.html
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по тренировочному лагерю палестинского движения ХАМАС на юге Ливана, сообщила во вторник армейская пресс-служба. РИА Новости, 19.11.2025
Армия Израиля заявила об ударе по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана
ЦАХАЛ нанесла удар по тренировочному лагерю ХАМАС на юге Ливана