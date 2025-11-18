Рейтинг@Mail.ru
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 18.11.2025 (обновлено: 23:42 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/izrail-2055865749.html
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек - РИА Новости, 18.11.2025
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек
Число жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана возросло до 11, говорится в отечете центра экстренных ситуаций... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:22:00+03:00
2025-11-18T23:42:00+03:00
в мире
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6ba53eda881bc73e40448a0aae08933a.jpg
https://ria.ru/20251118/konflikt-1915630213.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e1320b2fea1dc103fbed57e682418e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль
В мире, Ливан, Израиль
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек

Число погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 11

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 18 ноя - РИА Новости. Число жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана возросло до 11, говорится в отечете центра экстренных ситуаций при минздраве Ливана.
"По обновленным данным, в результате авиаудара враждебного Израиля по лагерю беженцев Эйн Аль-Хильва в городе Сайда количество жертв возросло до 11 человек",- написано в заявлении.
Ранее сообщалось о гибели четырех граждан.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреЛиванИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала