https://ria.ru/20251118/izrail-2055865749.html
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек - РИА Новости, 18.11.2025
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек
Число жертв удара израильских ВВС по лагерю палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана возросло до 11, говорится в отечете центра экстренных ситуаций... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:22:00+03:00
2025-11-18T23:22:00+03:00
2025-11-18T23:42:00+03:00
в мире
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_6ba53eda881bc73e40448a0aae08933a.jpg
https://ria.ru/20251118/konflikt-1915630213.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973273087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54e1320b2fea1dc103fbed57e682418e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль
При ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане погибли 11 человек
Число погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев в Ливане возросло до 11