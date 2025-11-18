Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
23:11 18.11.2025 (обновлено: 00:00 19.11.2025)
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 19.11.2025
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник
Израильские ВВС атаковали лагерь палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
ливан
израиль
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник

Израильские ВВС атаковали крупнейший лагерь палестинских беженцев на юге Ливана

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
БЕЙРУТ, 18 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали лагерь палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник.
«
"Вражеская авиация нанесла удар в лагере Айн аль-Хильва. Трое раненых доставлены в больницу Нида", — сказал он.
По словам собеседника агентства, через громкоговорители к местным жителям обращаются с просьбой освободить дороги для скорой помощи для эвакуации раненых и тел погибших. По данным Минздрава, жертвами атаки стали 13 человек.
Армия обороны Израиля утверждает, что нанесла удар по тренировочному комплексу ХАМАС.

Лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва был основан в 1948 году и считается крупнейшим на юге Ливана. Он расположен в почти 60 километрах от границы с Израилем.

Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение суверенитета страны со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.
При этом израильские Вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла" и руководящему составу его боевого крыла. В Израиле подчеркивали, что продолжат атаки для ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
По данным МВД Ливана, Тель-Авив совершил с начала года более 4,5 тысячи нападений на территорию республики, погибли около 250 человек, свыше 680 получили ранения.
