Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник

Израильские ВВС атаковали лагерь палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 19.11.2025
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильские ВВС атаковали крупнейший лагерь палестинских беженцев на юге Ливана
БЕЙРУТ, 18 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали лагерь палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник.
«
"Вражеская авиация нанесла удар в лагере Айн аль-Хильва. Трое раненых доставлены в больницу Нида", — сказал он.
По словам собеседника агентства, через громкоговорители к местным жителям обращаются с просьбой освободить дороги для скорой помощи для эвакуации раненых и тел погибших. По данным Минздрава, жертвами атаки стали 13 человек.
Армия обороны Израиля утверждает, что нанесла удар по тренировочному комплексу ХАМАС.
Лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва был основан в 1948 году и считается крупнейшим на юге Ливана. Он расположен в почти 60 километрах от границы с Израилем.
Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение суверенитета страны со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.
При этом израильские Вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана
, включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.
ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла
" и руководящему составу его боевого крыла. В Израиле подчеркивали, что продолжат атаки для ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.
По данным МВД Ливана, Тель-Авив совершил с начала года более 4,5 тысячи нападений на территорию республики, погибли около 250 человек, свыше 680 получили ранения.