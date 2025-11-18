Израильские ВВС атаковали лагерь беженцев на юге Ливана, сообщил источник

БЕЙРУТ, 18 ноя — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали лагерь палестинских беженцев в городе Сайда на юге Ливана, сообщил РИА Новости источник.

« "Вражеская авиация нанесла удар в лагере Айн аль-Хильва. Трое раненых доставлены в больницу Нида", — сказал он.

По словам собеседника агентства, через громкоговорители к местным жителям обращаются с просьбой освободить дороги для скорой помощи для эвакуации раненых и тел погибших. По данным Минздрава, жертвами атаки стали 13 человек.

Армия обороны Израиля утверждает, что нанесла удар по тренировочному комплексу ХАМАС.

Лагерь палестинских беженцев Айн аль-Хильва был основан в 1948 году и считается крупнейшим на юге Ливана. Он расположен в почти 60 километрах от границы с Израилем.

Ливанские власти неоднократно указывали на нарушение суверенитета страны со стороны южного соседа, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года.

При этом израильские Вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана , включая северную часть деревни Гаджар. Бейрут рассматривает это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 1701.

ЦАХАЛ, в свою очередь, утверждает, что наносит удары по военной инфраструктуре движения " Хезболла " и руководящему составу его боевого крыла. В Израиле подчеркивали, что продолжат атаки для ликвидации угрозы со стороны шиитского сопротивления.