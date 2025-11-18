СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду

"Израиль, вероятно, запросит гарантии безопасности у США, если будет заключена сделка с Саудовской Аравией по F-35", - говорится в сообщении.

Как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, истребителю F-35 требуются "несколько минут", чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля. По информации портала, требование Израиля может заключаться в том, чтобы любые поставленные Штатами Саудовской Аравии истребители F-35 не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны.