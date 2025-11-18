Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду
00:59 18.11.2025 (обновлено: 01:09 18.11.2025)
СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду
СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду
СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду
Израиль может запросить у Вашингтона гарантии безопасности, чтобы США могли продать Саудовской Аравии истребители F-35, сообщает портал Axios. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T00:59:00+03:00
2025-11-18T01:09:00+03:00
в мире
саудовская аравия
израиль
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
f-35
саудовская аравия
израиль
сша
в мире, саудовская аравия, израиль, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, Саудовская Аравия, Израиль, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду

Axios: Израиль может запросить гарантии безопасности при продаже F-35 Эр-Рияду

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик F-35
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик F-35. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль может запросить у Вашингтона гарантии безопасности, чтобы США могли продать Саудовской Аравии истребители F-35, сообщает портал Axios.
На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщал, что израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. По мнению неназванного израильского чиновника, передача F-35 Саудовской Аравии без дипломатических уступок взамен была бы контрпродуктивной и ошибочной.
"Израиль, вероятно, запросит гарантии безопасности у США, если будет заключена сделка с Саудовской Аравией по F-35", - говорится в сообщении.
Как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, истребителю F-35 требуются "несколько минут", чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля. По информации портала, требование Израиля может заключаться в том, чтобы любые поставленные Штатами Саудовской Аравии истребители F-35 не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны.
В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35. Американский лидер также подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
В миреСаудовская АравияИзраильСШАДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)F-35
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
