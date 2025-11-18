СМИ: Израиль запросит гарантии безопасности у США при продаже F-35 Эр-Рияду

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль может запросить у Вашингтона гарантии безопасности, чтобы США могли продать Саудовской Аравии истребители F-35, сообщает портал Axios.
На прошлой неделе портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщал, что израильские власти хотят, чтобы США продали истребители F-35 Саудовской Аравии лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем. По мнению неназванного израильского чиновника, передача F-35 Саудовской Аравии без дипломатических уступок взамен была бы контрпродуктивной и ошибочной.
"Израиль, вероятно, запросит гарантии безопасности у США, если будет заключена сделка с Саудовской Аравией по F-35", - говорится в сообщении.
Как сообщил порталу неназванный израильский чиновник, истребителю F-35 требуются "несколько минут", чтобы долететь из Саудовской Аравии до Израиля. По информации портала, требование Израиля может заключаться в том, чтобы любые поставленные Штатами Саудовской Аравии истребители F-35 не размещались на саудовских военно-воздушных базах в западных частях страны.
В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35. Американский лидер также подтвердил, что во вторник проведет встречу в Вашингтоне с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.