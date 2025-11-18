Рейтинг@Mail.ru
Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН - РИА Новости, 18.11.2025
Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН
Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН - РИА Новости, 18.11.2025
Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН
Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов задержан по подозрению в обеспечении послаблений в режиме содержания и... РИА Новости, 18.11.2025
россия, челябинская область, челябинск, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Челябинская область, Челябинск, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН

В Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН Архипова

Наручники на руках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов задержан по подозрению в обеспечении послаблений в режиме содержания и содействии в условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России 18 ноября задержан за обеспечение послаблений в режиме содержания, а также за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных начальник федерального казенного лечебно-профилактического учреждения "Специальная туберкулезная больница №3 ГУФСИН России по Челябинской области" подполковник внутренней службы Евгений Архипов", - сказал собеседник агентства.
