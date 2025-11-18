Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов задержан по подозрению в обеспечении послаблений в режиме содержания и содействии в условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.