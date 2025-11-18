Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Начальник туберкулезной больницы №3 ГУФСИН России по Челябинской области Евгений Архипов задержан по подозрению в обеспечении послаблений в режиме содержания и содействии в условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сотрудниками УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России 18 ноября задержан за обеспечение послаблений в режиме содержания, а также за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденных начальник федерального казенного лечебно-профилактического учреждения "Специальная туберкулезная больница №3 ГУФСИН России по Челябинской области" подполковник внутренней службы Евгений Архипов", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
"Проводятся следственно-оперативные действия по месту службы и жительства фигуранта уголовного дела. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в получении взяток от представителей коммерческих организаций задержаны первый замначальника регионального ГУФСИН Сергей Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Олег Мохов, главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Центральный районный суд Челябинска арестовал их до 12 января 2026 года по делу о получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий.