Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье - РИА Новости, 18.11.2025
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье
18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев 2025 года ветеринарные специалисты Подмосковья отобрали более 40 тысяч проб молочных продуктов и провели свыше 182 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты проверили молочную продукцию по нескольким параметрам: оценили внешний вид, цвет, консистенцию и запах. Также определили кислотность и механическую загрязненность. Измерили массовую долю жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка. В результате из оборота убрали 275 килограммов продукции, которая не соответствовала нормативам безопасности.
В ведомстве подчеркивают важность системного контроля качества молочной продукции. Регулярные лабораторные исследования позволяют гарантировать ее безопасность для потребителей. Особое внимание уделяется контролю физико-химических показателей продукции. Специалисты проверяют содержание жира и белка в продуктах. Также проводится проверка соответствия требованиям технических регламентов. Мониторинг качества позволяет оперативно выявлять небезопасную продукцию. Такие товары незамедлительно удаляются с прилавков. Эта работа обеспечивает защиту здоровья жителей региона.