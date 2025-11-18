Рейтинг@Mail.ru
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
10:49 18.11.2025
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье
За 10 месяцев 2025 года ветеринарные специалисты Подмосковья отобрали более 40 тысяч проб молочных продуктов и провели свыше 182 тысяч лабораторных... РИА Новости, 18.11.2025
Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье

Проведение лабораторных анализов качества и безопасности молочной продукции. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев 2025 года ветеринарные специалисты Подмосковья отобрали более 40 тысяч проб молочных продуктов и провели свыше 182 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты проверили молочную продукцию по нескольким параметрам: оценили внешний вид, цвет, консистенцию и запах. Также определили кислотность и механическую загрязненность. Измерили массовую долю жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка. В результате из оборота убрали 275 килограммов продукции, которая не соответствовала нормативам безопасности.
В ведомстве подчеркивают важность системного контроля качества молочной продукции. Регулярные лабораторные исследования позволяют гарантировать ее безопасность для потребителей. Особое внимание уделяется контролю физико-химических показателей продукции. Специалисты проверяют содержание жира и белка в продуктах. Также проводится проверка соответствия требованиям технических регламентов. Мониторинг качества позволяет оперативно выявлять небезопасную продукцию. Такие товары незамедлительно удаляются с прилавков. Эта работа обеспечивает защиту здоровья жителей региона.
