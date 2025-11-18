Более 182 тысяч исследований молочной продукции провели в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За 10 месяцев 2025 года ветеринарные специалисты Подмосковья отобрали более 40 тысяч проб молочных продуктов и провели свыше 182 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты проверили молочную продукцию по нескольким параметрам: оценили внешний вид, цвет, консистенцию и запах. Также определили кислотность и механическую загрязненность. Измерили массовую долю жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка. В результате из оборота убрали 275 килограммов продукции, которая не соответствовала нормативам безопасности.