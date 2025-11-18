В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну

ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Иран готовится к визиту президента РФ Владимира Путина в страну в рамках Каспийского саммита летом 2026 года, но может состояться и отдельная поездка, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.