В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну - РИА Новости, 18.11.2025
01:32 18.11.2025
В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну
В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну
в мире
иран
россия
москва
владимир путин
казем джалали
сергей лавров
в мире, иран, россия, москва, владимир путин, казем джалали, сергей лавров
В мире, Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Казем Джалали, Сергей Лавров
В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну

МИД Ирана: страна готовится к визиту Путина летом 2026 года

Флаг Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Иран готовится к визиту президента РФ Владимира Путина в страну в рамках Каспийского саммита летом 2026 года, но может состояться и отдельная поездка, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.
"Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это", - сказал дипломат.
При этом Хатибзаде допустил, что Путин может посетить Иран также в другое время, вне рамок международных мероприятий.
"Что ж, к счастью, между Ираном и Россией отношения глубокие и многослойные, и взаимные визиты делегаций не ограничиваются такими международными датами… Я могу вам сказать, что у нас с вами много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне", - сказал он.
В конце октября посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил иранскому агентству SNN, что визит Путина в Иран может состояться летом 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва считает позитивным иранское предложение о проведении VII Каспийского саммита в Тегеране 12 августа 2026 года.
В середине мая 2025 года официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Иран готовится к приезду Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что точные сроки визита президента РФ в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть.
В миреИранРоссияМоскваВладимир ПутинКазем ДжалалиСергей Лавров
 
 
