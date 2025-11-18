В МИД Ирана рассказали о подготовке визита Путина в страну

ТЕГЕРАН, 18 ноя - РИА Новости. Иран готовится к визиту президента РФ Владимира Путина в страну в рамках Каспийского саммита летом 2026 года, но может состояться и отдельная поездка, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.
"Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это", - сказал дипломат.
В конце октября посол исламской республики в Москве Казем Джалали заявил иранскому агентству SNN, что визит Путина в Иран может состояться летом 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва считает позитивным иранское предложение о проведении VII Каспийского саммита в Тегеране 12 августа 2026 года.
В середине мая 2025 года официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что Иран готовится к приезду Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что точные сроки визита президента РФ в Иран пока не согласованы, действующее приглашение посетить страну у него есть.