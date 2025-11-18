https://ria.ru/20251118/internet-2055806304.html
Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру
Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру
Пользователи по всему миру сообщают о новой волне масштабных сбоев сервисов, в том числе соцсети X, Cloudflare, OpenAI и других, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
сша
великобритания
канада
Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру
