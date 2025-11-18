Рейтинг@Mail.ru
Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру - РИА Новости, 18.11.2025
17:31 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/internet-2055806304.html
Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру
2025-11-18T17:31:00+03:00
2025-11-18T17:31:00+03:00
в мире, сша, великобритания, канада
В мире, США, Великобритания, Канада
Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру

Downdetector: пользователи по всему миру сообщают о новой волне сбоев сервисов

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о новой волне масштабных сбоев сервисов, в том числе соцсети X, Cloudflare, OpenAI и других, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Рост жалоб на работу сервисов возобновился около 16.00 мск. Так, в США фиксируется около 10 500 сообщений о неполадках в работе X, предоставляющей услуги сетевой инфраструктуры Cloudflare - почти 8 тысяч. Кроме того, более тысячи жалоб фиксируется на работу чат-бота ChatGPT и разработавшей его компании OpenAI.
Сбои этих сервисов также фиксируются в Великобритании, Канаде, Франции, Германии и ряде других стран.
Пользователи также сообщают о менее масштабных неполадках в работе Spotify, Uber, Ikea, Canva, а также других сервисов.
