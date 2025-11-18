Пользователи сообщают о новой волне сбоев сервисов по всему миру

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пользователи по всему миру сообщают о новой волне масштабных сбоев сервисов, в том числе соцсети X, Cloudflare, OpenAI и других, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.