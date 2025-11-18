https://ria.ru/20251118/herson-2055837009.html
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне - РИА Новости, 18.11.2025
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Артиллерийский расчет 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня артиллериста уничтожил в Херсоне украинский пункт...
херсон
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Артиллерийский расчет 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня артиллериста уничтожил в Херсоне украинский пункт управления БПЛА, передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Расположенный на передовой, расчет гаубицы "Мста-Б", получив от разведчиков координаты цели, по приказу командования подготовил свое орудие к бою и беглым огнем поразил замаскированный в частном доме в Херсоне
крупный пункт управления БПЛА украинской армии. По словам командира расчета с позывным "Лесник", артиллеристы успешно отработали по цели.
"Пункт БПЛА, да", - подтвердил уничтожение цели артиллерист с позывным "Саныч".
После выполнения боевой задачи расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника.
Бойцы расчета с передовой поздравили с Днем артиллериста всех своих сослуживцев.
"С Днем артиллериста всех! Удачи всем! Всего наилучшего! Всем домой вернуться", - сказал "Саныч".
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.