Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне

ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Артиллерийский расчет 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня артиллериста уничтожил в Херсоне украинский пункт управления БПЛА, передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.

Расположенный на передовой, расчет гаубицы "Мста-Б", получив от разведчиков координаты цели, по приказу командования подготовил свое орудие к бою и беглым огнем поразил замаскированный в частном доме в Херсоне крупный пункт управления БПЛА украинской армии. По словам командира расчета с позывным "Лесник", артиллеристы успешно отработали по цели.

"Пункт БПЛА, да", - подтвердил уничтожение цели артиллерист с позывным "Саныч".

После выполнения боевой задачи расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника.

Бойцы расчета с передовой поздравили с Днем артиллериста всех своих сослуживцев.

"С Днем артиллериста всех! Удачи всем! Всего наилучшего! Всем домой вернуться", - сказал "Саныч".