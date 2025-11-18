Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 18.11.2025
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне
Артиллерийский расчет 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня артиллериста уничтожил в Херсоне украинский пункт... РИА Новости, 18.11.2025
херсон
Артиллеристы уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Херсоне

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Артиллерийский расчет 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" в преддверии Дня артиллериста уничтожил в Херсоне украинский пункт управления БПЛА, передает наблюдавший за работой расчета корреспондент РИА Новости.
Расположенный на передовой, расчет гаубицы "Мста-Б", получив от разведчиков координаты цели, по приказу командования подготовил свое орудие к бою и беглым огнем поразил замаскированный в частном доме в Херсоне крупный пункт управления БПЛА украинской армии. По словам командира расчета с позывным "Лесник", артиллеристы успешно отработали по цели.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российские разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Вчера, 19:08
"Пункт БПЛА, да", - подтвердил уничтожение цели артиллерист с позывным "Саныч".
После выполнения боевой задачи расчет быстро замаскировал орудие и убыл в укрытие, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника.
Бойцы расчета с передовой поздравили с Днем артиллериста всех своих сослуживцев.
"С Днем артиллериста всех! Удачи всем! Всего наилучшего! Всем домой вернуться", - сказал "Саныч".
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
