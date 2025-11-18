Рейтинг@Mail.ru
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gubernator-2055811201.html
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове - РИА Новости, 18.11.2025
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на возобновление работы аэропорта "Платов" до конца 2025 года. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:55:00+03:00
2025-11-18T17:55:00+03:00
ростовская область
ростов
белоруссия
юрий слюсарь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774672632_0:304:3102:2048_1920x0_80_0_0_712fbc89da8796663e267fd6a696bf5b.jpg
https://ria.ru/20251014/aeroport-2048196431.html
ростовская область
ростов
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774672632_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7f13eb403b5a87d5f5b8b386208e5e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, ростов, белоруссия, юрий слюсарь , общество
Ростовская область, Ростов, Белоруссия, Юрий Слюсарь , Общество
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове

Слюсарь выразил надежду на открытия аэропорта в Ростове до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на возобновление работы аэропорта "Платов" до конца 2025 года.
Международный аэропорт "Платов" в феврале 2022 года был закрыт для обслуживания гражданских рейсов из соображений безопасности.
"Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого", - сказал Слюсарь во время визита в Белоруссию, его слова приводит пресс-служба.
Как отметила замгубернатора, министр транспорта Ростовской области Алена Беликова, ростовская авиакомпания "Азимут" готова в случае открытия аэропорта "Платов" возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Аэропорт Краснодара уже обслужил более 100 тысяч пассажиров
14 октября, 15:17
 
Ростовская областьРостовБелоруссияЮрий СлюсарьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала