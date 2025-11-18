Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на возобновление работы аэропорта "Платов" до конца 2025 года.

Международный аэропорт "Платов" в феврале 2022 года был закрыт для обслуживания гражданских рейсов из соображений безопасности.