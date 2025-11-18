https://ria.ru/20251118/gubernator-2055811201.html
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове - РИА Новости, 18.11.2025
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на возобновление работы аэропорта "Платов" до конца 2025 года. РИА Новости, 18.11.2025
Губернатор выразил надежду на открытие аэропорта в Ростове
Слюсарь выразил надежду на открытия аэропорта в Ростове до конца года