В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Упразднение Антикоррупционного бюро ещё больше отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии упразднят антикоррупционное бюро, его функции будет выполнять служба государственного аудита. Антикоррупционное бюро было создано в Грузии по рекомендации Евросоюза в 2022 году.
Еврокомиссия 4 ноября квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.