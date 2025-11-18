Рейтинг@Mail.ru
В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gruziya-2055773593.html
В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии
В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии - РИА Новости, 18.11.2025
В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии
Упразднение Антикоррупционного бюро ещё больше отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:20:00+03:00
2025-11-18T16:20:00+03:00
в мире
грузия
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
https://ria.ru/20251117/gruzija-2055432427.html
грузия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Грузия, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии

ЕК заявила, что закрытие Антикоррупционного бюро отдалит Грузию от членства в ЕС

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Упразднение Антикоррупционного бюро ещё больше отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
"Грузия должна обеспечить независимость этих институтов и беспристрастность антикоррупционного бюро. Это ещё раз подтверждает, что Грузия всё дальше отдаляется от вступления в ЕС", - сказал он.
Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии упразднят антикоррупционное бюро, его функции будет выполнять служба государственного аудита. Антикоррупционное бюро было создано в Грузии по рекомендации Евросоюза в 2022 году.
Еврокомиссия 4 ноября квалифицировала Грузию как "номинальную" страну-кандидата в ЕС из-за "отступления от демократии".
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Находящимся за рубежом гражданам Грузии хотят запретить голосовать
17 ноября, 12:37
 
В миреГрузияБрюссельЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала