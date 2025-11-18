В ЕК высказались об упразднении Антикоррупционного бюро в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Упразднение Антикоррупционного бюро ещё больше отдаляет Грузию от вступления в Евросоюз, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Накануне спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии упразднят антикоррупционное бюро, его функции будет выполнять служба государственного аудита. Антикоррупционное бюро было создано в Грузии по рекомендации Евросоюза в 2022 году.