Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2025
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями и отмечает увеличение числа случаев гриппа. По данным за 46‑ю неделю 2025 года, зарегистрировано около 2,9 тысячи случаев заболевания гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает вакцинацию особенно актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания.
Также в Роспотребнадзоре рассказали о том, что на 46‑й неделе число случаев заболеваемости COVID‑19 составило 7,1 тысячи.