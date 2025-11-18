Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
00:21 18.11.2025
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, сообщили журналистам в...
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла за неделю

© Depositphotos.com / racornПростуженный мужчина
Простуженный мужчина - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Depositphotos.com / racorn
Простуженный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями и отмечает увеличение числа случаев гриппа. По данным за 46‑ю неделю 2025 года, зарегистрировано около 2,9 тысячи случаев заболевания гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает вакцинацию особенно актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания.
Также в Роспотребнадзоре рассказали о том, что на 46‑й неделе число случаев заболеваемости COVID‑19 составило 7,1 тысячи.
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
