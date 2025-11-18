Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, отмечается увеличение числа случаев гриппа и ОРВИ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор информирует о сохраняющемся сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями и отмечает увеличение числа случаев гриппа. По данным за 46‑ю неделю 2025 года, зарегистрировано около 2,9 тысячи случаев заболевания гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ также демонстрирует тенденцию к росту", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что среди циркулирующих вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона, что делает вакцинацию особенно актуальной и эффективной в профилактике тяжелых форм заболевания.