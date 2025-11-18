В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 66 миллионов граждан привито в России от гриппа, что составляет 45,2% населения страны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

