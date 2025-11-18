Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 18.11.2025
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
Свыше 66 миллионов граждан привито в России от гриппа, что составляет 45,2% населения страны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.11.2025
россия
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян

Роспотребнадзор: более 45% населения России привито от гриппа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМедицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в мобильном пункте вакцинации населения от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Свыше 66 миллионов граждан привито в России от гриппа, что составляет 45,2% населения страны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 66 миллионов граждан, что составляет 45,2% населения страны", - рассказали в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что для формирования иммунитета и защиты уязвимых групп необходимо успеть сделать прививку.
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
