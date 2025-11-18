https://ria.ru/20251118/gripp-2055595135.html
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян - РИА Новости, 18.11.2025
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
Свыше 66 миллионов граждан привито в России от гриппа, что составляет 45,2% населения страны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.11.2025
В Роспотребнадзоре назвали количество привитых от гриппа россиян
Роспотребнадзор: более 45% населения России привито от гриппа