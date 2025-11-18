Рейтинг@Mail.ru
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 18.11.2025 (обновлено: 12:33 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/gref-2055663505.html
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке - РИА Новости, 18.11.2025
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке
Человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке, однако полный переход "Сбера" к подобной модели потребует еще минимум три года, сообщил председатель... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:07:00+03:00
2025-11-18T12:33:00+03:00
герман греф
сбер
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045625868_464:0:3004:1429_1920x0_80_0_0_049226a702d084e2e59a36bcf6eb059d.jpg
https://ria.ru/20251117/ii-2055452473.html
https://ria.ru/20251111/sberbank-2054142509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045625868_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_a6af06a1a9e3b2185f473bcdb05ce129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
герман греф, сбер, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Герман Греф, Сбер, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке

Греф: переход "Сбера" к человекоцентричной модели потребует еще 3 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф
Председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель правления Сбербанка Герман Греф . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке, однако полный переход "Сбера" к подобной модели потребует еще минимум три года, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ "Фокус на клиента".
"Наша стратегия на 2024-2026 – это только подготовка. В следующем году мы начнем подготовку следующей трехлетней стратегии. Думаю, в следующие три года в большей части возможна трансформация в человекоцентричную организацию. То есть, в нашем случае минимум шесть лет, может дольше", – приводит пресс-служба слова Грефа.
Мужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сбер и AIRI представят на AI Journey финансового аналитика будущего
Вчера, 13:31
Он подчеркнул, что в конечном итоге развитие технологий и изобилие товаров, услуг и информации приведет к еще более жестокой конкуренции.
"Клиент устал от внимания, внимания в кавычках, которые на него обращается. Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет стоять человек. Этому будут способствовать технологии. Мы заранее увидели этот тренд и начинаем трансформировать собственную компанию. Это очень непросто", – отметил Греф.
Также глава "Сбера" заявил, что трансформация требует изменения технической составляющей, перестройки организации и каждого, а также пересмотра системы мотивации.
"Сложность в этом, что зачастую непросто сочетать бизнес цели и уход от кратковременных стимулов к построению долгосрочных отношений, которые ведут в конечном итоге к большей прибыли", – сказал во время выступления Греф.
Он отметил, что трансформация невозможна без AI-native состояния – когда нужно сначала переварить внутренние процессы.
"Еще неизвестно, что дольше придется трансформировать – технологии или корпоративную культуру", – подчеркнул председатель правления Сбербанка.
Девушка с покупками - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Сбербанке рассказали о популярных категориях программы лояльности
11 ноября, 12:40
 
Герман ГрефСберСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала