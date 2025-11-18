https://ria.ru/20251118/gref-2055663505.html
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке - РИА Новости, 18.11.2025
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке
Человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке, однако полный переход "Сбера" к подобной модели потребует еще минимум три года, сообщил председатель... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:07:00+03:00
2025-11-18T11:07:00+03:00
2025-11-18T12:33:00+03:00
герман греф
сбер
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045625868_464:0:3004:1429_1920x0_80_0_0_049226a702d084e2e59a36bcf6eb059d.jpg
https://ria.ru/20251117/ii-2055452473.html
https://ria.ru/20251111/sberbank-2054142509.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045625868_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_a6af06a1a9e3b2185f473bcdb05ce129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герман греф, сбер, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Герман Греф, Сбер, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке
Греф: переход "Сбера" к человекоцентричной модели потребует еще 3 года
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке, однако полный переход "Сбера" к подобной модели потребует еще минимум три года, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ "Фокус на клиента".
"Наша стратегия на 2024-2026 – это только подготовка. В следующем году мы начнем подготовку следующей трехлетней стратегии. Думаю, в следующие три года в большей части возможна трансформация в человекоцентричную организацию. То есть, в нашем случае минимум шесть лет, может дольше", – приводит пресс-служба слова Грефа.
Он подчеркнул, что в конечном итоге развитие технологий и изобилие товаров, услуг и информации приведет к еще более жестокой конкуренции.
"Клиент устал от внимания, внимания в кавычках, которые на него обращается. Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет стоять человек. Этому будут способствовать технологии. Мы заранее увидели этот тренд и начинаем трансформировать собственную компанию. Это очень непросто", – отметил Греф.
Также глава "Сбера" заявил, что трансформация требует изменения технической составляющей, перестройки организации и каждого, а также пересмотра системы мотивации.
"Сложность в этом, что зачастую непросто сочетать бизнес цели и уход от кратковременных стимулов к построению долгосрочных отношений, которые ведут в конечном итоге к большей прибыли", – сказал во время выступления Греф.
Он отметил, что трансформация невозможна без AI-native состояния – когда нужно сначала переварить внутренние процессы.
"Еще неизвестно, что дольше придется трансформировать – технологии или корпоративную культуру", – подчеркнул председатель правления Сбербанка.