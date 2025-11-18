Греф: человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Человекоцентричный бизнес – это новый тренд на рынке, однако полный переход "Сбера" к подобной модели потребует еще минимум три года, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"Наша стратегия на 2024-2026 – это только подготовка. В следующем году мы начнем подготовку следующей трехлетней стратегии. Думаю, в следующие три года в большей части возможна трансформация в человекоцентричную организацию. То есть, в нашем случае минимум шесть лет, может дольше", – приводит пресс-служба слова Грефа.

Он подчеркнул, что в конечном итоге развитие технологий и изобилие товаров, услуг и информации приведет к еще более жестокой конкуренции.

"Клиент устал от внимания, внимания в кавычках, которые на него обращается. Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет стоять человек. Этому будут способствовать технологии. Мы заранее увидели этот тренд и начинаем трансформировать собственную компанию. Это очень непросто", – отметил Греф.

Также глава "Сбера" заявил, что трансформация требует изменения технической составляющей, перестройки организации и каждого, а также пересмотра системы мотивации.

"Сложность в этом, что зачастую непросто сочетать бизнес цели и уход от кратковременных стимулов к построению долгосрочных отношений, которые ведут в конечном итоге к большей прибыли", – сказал во время выступления Греф.

Он отметил, что трансформация невозможна без AI-native состояния – когда нужно сначала переварить внутренние процессы.