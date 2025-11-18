Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура оценила имущество экс-вице-губернатора Рязанской области - РИА Новости, 18.11.2025
18:11 18.11.2025
Генпрокуратура оценила имущество экс-вице-губернатора Рязанской области
Генпрокуратура РФ оценивает стоимость имущества, купленного бывшим вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым на неподтвержденные доходы, на сумму... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:11:00+03:00
2025-11-18T18:11:00+03:00
Генпрокуратура оценила имущество экс-вице-губернатора Рязанской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ оценивает стоимость имущества, купленного бывшим вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым на неподтвержденные доходы, на сумму 112,168 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник в Советском районном суде Рязани состоялось заседание по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Защита обжаловала продление ареста свердловского экс-вице-губернатора
17 ноября, 12:11
Суд огласил исковое заявление.
"В результате своих противоправных действий ответчик Греков приобрел... в свою пользу земельный участок, жилые помещения, машино-место, иное имущество, стоимость которых составляет 112 миллионов 168 тысяч 888 рублей 28 копеек", - огласила судья.
Согласно озвученному иску, Грековым были приобретены в Москве и Ростове-на-Дону квартиры, а также иное имущество, оформленные на родственников и доверенных лиц.
Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства земельный участок, дом, жилые помещения, движимое имущество, а также взыскать 11,978 миллиона рублей как эквивалент стоимости автомобилей.
Представитель ответчиков отметила на заседании, что часть указанного в иске имущества уже конфискована в рамках приговора по уголовному делу в отношении Грекова, а при составлении заявления органы прокуратуры делали расчет без учета иных доходов Грекова по договорам гражданско-правового характера, которые указывались им в декларациях.
В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова по уголовному делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентно сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора он покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Суд отменил срок для экс-вице-губернатора Самарской области
15 ноября, 13:42
 
