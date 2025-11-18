Генпрокуратура оценила имущество экс-вице-губернатора Рязанской области

РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура РФ оценивает стоимость имущества, купленного бывшим вице-губернатором Рязанской области Игорем Грековым на неподтвержденные доходы, на сумму 112,168 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник в Советском районном суде Рязани состоялось заседание по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Суд огласил исковое заявление.

"В результате своих противоправных действий ответчик Греков приобрел... в свою пользу земельный участок, жилые помещения, машино-место, иное имущество, стоимость которых составляет 112 миллионов 168 тысяч 888 рублей 28 копеек", - огласила судья.

Согласно озвученному иску, Грековым были приобретены в Москве Ростове-на-Дону квартиры, а также иное имущество, оформленные на родственников и доверенных лиц.

Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства земельный участок, дом, жилые помещения, движимое имущество, а также взыскать 11,978 миллиона рублей как эквивалент стоимости автомобилей.

Представитель ответчиков отметила на заседании, что часть указанного в иске имущества уже конфискована в рамках приговора по уголовному делу в отношении Грекова, а при составлении заявления органы прокуратуры делали расчет без учета иных доходов Грекова по договорам гражданско-правового характера, которые указывались им в декларациях.

В мае Советский районный суд Рязани приговорил Грекова по уголовному делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентно сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.