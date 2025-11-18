Госдума приняла во II чтении проект о налоговых льготах для участников СВО

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит ряд налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан.

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, предусматривает оказание адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физлиц.

А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.

Одновременно расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста, а также семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года.

Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе об освобождении от НДФЛ единовременных компенсационных выплат участникам программы "Земский тренер", а также о предоставлении льготы по транспортному налогу Героям России , Героям СССР и полным кавалерам Ордена Славы на одно транспортное средство.

Кроме того, физлица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территориях, где введены режимы чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции, предусматривающие временное отселение жителей.