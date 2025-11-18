Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во II чтении проект о налоговых льготах для участников СВО - РИА Новости, 18.11.2025
15:50 18.11.2025 (обновлено: 16:51 18.11.2025)
Госдума приняла во II чтении проект о налоговых льготах для участников СВО
Госдума приняла во II чтении проект о налоговых льготах для участников СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума приняла во II чтении проект о налоговых льготах для участников СВО
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит ряд налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:50:00+03:00
2025-11-18T16:51:00+03:00
россия
госдума рф
https://ria.ru/20251118/gosduma-2055722586.html
https://ria.ru/20251113/putin-2054761463.html
россия
Новости
ru-RU
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Госдума приняла во II чтении проект о налоговых льготах для участников СВО

ГД приняла во II чтении законопроект о налоговых льготах для участников СВО

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в числе прочего, вводит ряд налоговых льгот для семей с детьми, участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета. Он, в частности, предусматривает оказание адресной помощи семьям с детьми, а также участникам СВО и их семьям. Так, участники СВО и члены их семей освобождаются от уплаты транспортного и земельного налогов по аналогии с налогом на имущество физлиц.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО
Вчера, 14:26
А многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. При применении стандартного налогового вычета на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе.
Одновременно расширяется возможность применения налоговой льготы при продаже жилья для улучшения жилищных условий. Такую льготу теперь смогут использовать не только семьи с несовершеннолетними детьми, но и с недееспособными детьми вне зависимости от их возраста, а также семьи, в которых ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года.
Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе об освобождении от НДФЛ единовременных компенсационных выплат участникам программы "Земский тренер", а также о предоставлении льготы по транспортному налогу Героям России, Героям СССР и полным кавалерам Ордена Славы на одно транспортное средство.
Кроме того, физлица освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество по объектам, расположенным на территориях, где введены режимы чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, контртеррористической операции, предусматривающие временное отселение жителей.
Также расширяются основания для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ за занятия физкультурой и спортом. Такой вычет будет распространяться и на расходы граждан по оплате таких занятий своим родителям-пенсионерам.
Президент России Владимир Путин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин поддержал идею об адаптивном спорте для участников СВО
13 ноября, 14:44
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала