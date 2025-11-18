Госдума ужесточит налоговые условия для иноагентов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который, в частности, ужесточает налоговые условия для иноагентов, в том числе вводит для них единую ставку НДФЛ в 30%.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета.

Законопроект устанавливает для физлиц, имеющих статус иноагента, единую ставку НДФЛ в размере 30%.

При этом они не смогут воспользоваться налоговыми вычетами на долгосрочные вложения (инвестиции) и освобождением от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.

Одновременно вводятся ограничения на использование налоговых преференций организациями, имеющими статус иноагента или долю участия иноагентов в уставном капитале 10% и более.