Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gosduma-2055758724.html
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий в том числе поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:49:00+03:00
2025-11-18T15:49:00+03:00
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20251118/gosduma-2055713227.html
https://ria.ru/20251118/gd--2055757777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, госдума рф
Экономика, Госдума РФ
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом

Госдума приняла проект о снижении порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий в том числе поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
Условия перехода на уплату НДС для малого бизнеса смягчены по сравнению с редакцией первого чтения. Первоначальная редакция предусматривала, что пороговое значение годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС, с 2026 года будет снижена с 60 миллионов до 10 миллионов рублей, чтобы не допустить распространения схем дробления.
Пленарное заседание Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы
Вчера, 13:59
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе о постепенном снижении этого порога: с 2026 года - до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей.
При этом сохранены льгота по НДС при продаже российского программного обеспечения и право применения ПСН в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.
В то же время, как и планировалось изначально, отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС
Вчера, 15:47
 
ЭкономикаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала