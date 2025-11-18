https://ria.ru/20251118/gosduma-2055758724.html
Госдума одобрила снижение порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий в том числе поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
Условия перехода на уплату НДС для малого бизнеса смягчены по сравнению с редакцией первого чтения. Первоначальная редакция предусматривала, что пороговое значение годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором у них возникает обязанность уплачивать НДС, с 2026 года будет снижена с 60 миллионов до 10 миллионов рублей, чтобы не допустить распространения схем дробления.
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд поправок к законопроекту, в том числе о постепенном снижении этого порога: с 2026 года - до 20 миллионов рублей, с 2027 года – до 15 миллионов, с 2028 года – до 10 миллионов рублей.
При этом сохранены льгота по НДС при продаже российского программного обеспечения и право применения ПСН в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.
В то же время, как и планировалось изначально, отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
А для добывающих компаний вводится нулевой НДС при продаже аффинажным компаниям для аффинажа руды, концентратов и других промышленных продуктов с содержанием драгметаллов.