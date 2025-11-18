Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали декларацию Парижа и Киева великим обманом - РИА Новости, 18.11.2025
15:01 18.11.2025
В Госдуме назвали декларацию Парижа и Киева великим обманом
В Госдуме назвали декларацию Парижа и Киева великим обманом - РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуме назвали декларацию Парижа и Киева великим обманом
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал великим французским обманом декларацию о сотрудничестве РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуме назвали декларацию Парижа и Киева великим обманом

Владимир Зеленский и Франции Эммануэль Макрон
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал великим французским обманом декларацию о сотрудничестве в военной сфере между Парижем и Киевом.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о сотрудничестве с военной сфере, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, систем ПВО SAMP-T, радиолокационных станций и беспилотников. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Париж не способствует миру на Украине и занимается разжиганием провоенных настроений.
"Это соглашение похоже на великий французский обман - типа продажи Эйфелевой башни в 1925 году, лишь бы киевский режим продолжал воевать до последнего украинца", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, стратегическое соглашение между Парижем и Киевом рассчитано на десять лет, в течение которых в ВСУ должно поступить около ста многоцелевых истребителей Rafale, при этом часть из них с неоднократно продленным ресурсом планера, двигателя, авионики.
"Ждать производства новых истребителей Rafale украинской стороне придется не один год", - подчеркнул депутат.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
