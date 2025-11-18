В Госдуме назвали декларацию Парижа и Киева великим обманом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал великим французским обманом декларацию о сотрудничестве в военной сфере между Парижем и Киевом.