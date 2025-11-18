Госдума приняла законопроект об ОМС для трудовых мигрантов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ", в частности, выдавать полис ОМС только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж.

Соответствующий документ был внесен на рассмотрение палаты парламентом правительством РФ 29 сентября, принят Госдумой в первом чтении - 22 октября.

Согласно законопроекту, предлагается выдавать полис ОМС трудовым мигрантам (за исключением высококвалифицированных специалистов) только в том случае, если они легально трудятся в России и накопили пять лет страхового стажа вместо трех, как это действует в настоящее время.

Проектом закона предусматривается, что с 1 января 2027 года фонд ОМС будет утверждать порядок согласования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами их функций, а также порядок определения размера указанных нормативов, в том числе при осуществлении территориальным фондом на территории субъекта РФ полномочий страховых медицинских организаций в случае, если на его территории отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр страховых медицинских организаций.

Другим изменением устанавливается возможность осуществления на территориях ДНР ЛНР , Запорожской и Херсонской областей финансового обеспечения оказания в отдельных медицинских организациях медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, за счет межбюджетных трансфертов. Добавляется, что правительство РФ установит перечень таких медицинских организаций, а также порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Документом предусматривается право на получение единовременной субсидии на покупку жилья для работников фонда ОМС. Уточняется, что субсидия предоставляется один раз за все время работы в фонде, в порядке, установленном правительством РФ, её выплата финансируется из бюджета, предназначенного для текущих расходов Фонда. Эта мера компенсирует ограничения и запреты, которые накладывает на них антикоррупционное и трудовое законодательство.