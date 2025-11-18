Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года - РИА Новости, 18.11.2025
14:26 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27... РИА Новости, 18.11.2025
россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года

ГД приняла в II чтении проект об установлении МРОТ с 2026 г в размере 27 093 руб

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО
Россия Госдума РФ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Экономика
 
 
