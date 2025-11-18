https://ria.ru/20251118/gosduma-2055722873.html
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27... РИА Новости, 18.11.2025
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
россия
Новости
ru-RU
Госдума приняла во втором чтении проект о размере МРОТ с 2026 года
ГД приняла в II чтении проект об установлении МРОТ с 2026 г в размере 27 093 руб