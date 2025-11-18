Рейтинг@Mail.ru
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО - РИА Новости, 18.11.2025
14:26 18.11.2025
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО - РИА Новости, 18.11.2025
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО
Новости
В ГД поддержали проект о праве участников СВО бесплатно получить второе СПО

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, которым предлагается дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки, соответствующее решение комитета размещено в думской электронной базе.
"Рассмотрев указанный проект федерального закона и материалы по его доработке, Комитет Государственной Думы по просвещению решил… Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 972175-8 "О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"", - сказано в документе.
Проект предлагается рассмотреть 20 ноября.
Инициатива направлена на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооружённых силах России, войсках нацгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию России, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Авторы проекта в пояснительной записки отмечают, что среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.
В соответствии с действующим законом "Об образовании в Российской Федерации", гражданин может бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Законопроектом предлагается дать участникам СВО право на то, чтобы они могли пройти обучение повторно на безвозмездной основе.
Авторы законопроекта подчеркивают, что законопроект будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.
