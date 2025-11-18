Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год - РИА Новости, 18.11.2025
14:15 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов... РИА Новости, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
Согласно документу, доходы бюджета фонда в 2026 году составят 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП).
Пленарное заседание Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы
Вчера, 13:59
Доходы Соцфонда на 2027 год запланированы на уровне 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; на 2028 год – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы.
Таким образом, бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, отмечается в ней.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Бабушкина: бюджет на 2026 год и плановый период социально ориентирован
Вчера, 12:38
Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Соцфонда в 2026 году составит 4,692 триллиона рублей (в том числе на обязательное пенсионное страхование (ОПС) – 411,2 миллиарда), в 2027 году – 4,443 триллиона (в том числе на ОПС – 120,6 миллиарда), в 2028 году – 4,502 триллиона рублей.
Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля на индекс роста прожиточного минимума пенсионера.
А расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан (без учета расходов на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг), пособия, компенсации определены в 2026-2028 годах с учетом ежегодной индексации с 1 февраля на прогнозный индекс потребительских цен за предыдущий год.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума подготовит обращение по мерам в случае изъятия российских активов
Вчера, 13:36
 
