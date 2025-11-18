Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении Госдума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года.

Нижняя палата парламента поддержала поправки депутатов и правительства, которые перераспределяют более семи триллионов рублей. Большую их часть направили на нужды обороны и безопасности, включая потребности спецоперации. Некоторые изменения затронули распределение средств на нацпроекты.

Дополнительные ресурсы направят на социально-экономическое развитие новых регионов, финансирование ВОИ , фондов "Защитники Отечества" и "Памяти 6-й роты", создание центров реабилитации участников СВО и протезирования, ремонт школ, строительство и реконструкцию дорог, развитие сельских территорий.

Также выделят средства на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса и транспортировки продовольствия, льготное кредитование, программы Росагролизинга , сохранение льготных тарифов РЖД на перевозку сельхозпродукции.

Вырастут траты и на социальные стипендии студентам, военные учебные центры на базе вузов, обеспечение доступа к информресурсам для научных организаций высшего образования, обеспечение лекарствами пациентов, страдающих 14 высокозатратными заболеваниями.

Со своей стороны, правительство выделило среди основных изменений увеличение объемов жилищных субсидий военнослужащим и помощь при создании медицинской инфраструктуры Вооруженных сил.

Проект бюджета

Большое внимание при подготовке документа уделили поддержке семьи. Так, подготовлена новая семейная выплата для нуждающихся россиян с двумя и более детьми. На нее и программу маткапитала выделят более 1,8 триллиона рублей.

Также около 1,8 триллиона пойдут на семейную ипотеку. Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов на льготные займы в этом году.

Более двух триллионов заложили на программы по улучшению жилищного фонда семей с детьми.

Значительные средства направят на развитие здравоохранения, на шесть лет на эти нужды используют более триллиона рублей. Свыше 900 миллиардов выделят на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

Более 94 миллиардов потратят на развитие объектов детского здравоохранения по нацпроекту "Семья". "Детский бюджет" превысит десять триллионов.

Средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрены в полном объеме.

На национальные проекты в течение шести лет заложили почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, — свыше 41 триллиона. Проект бюджета сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения.

Более 50 миллиардов рублей выделят на ремонт детских садов, свыше 290 миллиардов — школ. Почти 110 миллиардов направят на строительство 150 учебных заведений к 2030-му, детсадов — более 26 миллиардов.

Свыше 70 миллиардов предусмотрено на модернизацию общежитий университетов. Власти планируют построить 25 кампусов вузов к 2030 году и не менее 40 — к 2036-му.

Регионы получат бюджетные кредиты на инфраструктуру на сумму в триллион рублей: по 150 миллиардов ежегодно. Объем финансирования дорожного хозяйства в 2026-2028 годах составит 4,6 триллиона. Более 182 миллиардов пойдет на инфраструктуры ЖКХ.

Минфин предложил пересмотреть НДС с нынешних 20 процентов до 22, сохранив льготную ставку в десять процентов для социально значимых товаров.

К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Предлагается с 2026-го ввести налог в пять процентов на принятые букмекерами ставки и налог в 25 процентов на их прибыль. Еще одна инициатива предусматривает снижение с 60 до десяти миллионов рублей порога по доходам, по достижении которого бизнес должен платить НДС.

Стратегический приоритет бюджета — обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО. Запланированные ресурсы позволят оснастить российские войска техникой и модернизировать ОПК.

Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из уровня инфляции, ежегодно не превышающего четыре процента, а также прогнозируемого объема ВВП:

в 2026 году — в размере 235,067 триллиона рублей, при этом общий объем доходов планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1 процента);

в 2027-м — 255,498 триллиона с планируемым общим доходом 42,91 триллиона (16,8 процента);

в 2028-м — 276,346 триллиона, доходы на этот год запланированы в размере 45,869 триллиона (16,6 процента).

Расходы запланированы на уровне 44,069, 46,096 и 49,383 триллиона рублей — 18,7, 18 и 17,9 процента ВВП соответственно.

Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6 процента ВВП в 2026-м сократится до 1,2 в следующем году, а в 2028-м составит 1,3 процента. Ненефтегазовый дефицит снизится с 5,4 процента ВВП в 2026 году до 4,8 в 2027-м и останется на этом уровне в 2028 году.

Верхний предел внутреннего госдолга на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028-го — 42,18 триллиона, 2029-го — 47,41 триллиона; внешнего — 66,8, 63,9 и 62,3 миллиарда долларов соответственно.