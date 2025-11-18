СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал НАТО в своих планах агрессии против России помнить, чем закончилась для фашисткой Германии Великая Отечественная война.

"Сегодня они, как и 80 лет назад, терпят поражение за поражением", - сказал депутат.