СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал НАТО в своих планах агрессии против России помнить, чем закончилась для фашисткой Германии Великая Отечественная война.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
"Обезумевшим западным политикам и натовским генералам в своих планах агрессии против России стоит помнить, чем закончилась для фашисткой Германии Великая Отечественная война, и смириться с мыслью, что в условиях многотысячных санкций в России успешно развивается экономика и достигнут выдающийся военно-технологический прорыв, равных которому нет ни в одной стране мира", - сказал Ивлев.
По его словам, Писториусу стоило бы также вспомнить, чем завершилась отправка на Украину БМП Marder, танков Leopard и других вооружений.
"Сегодня они, как и 80 лет назад, терпят поражение за поражением", - сказал депутат.
