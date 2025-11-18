Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали НАТО помнить, чем закончилась для Германии ВОВ - РИА Новости, 18.11.2025
13:36 18.11.2025
В Госдуме призвали НАТО помнить, чем закончилась для Германии ВОВ
В Госдуме призвали НАТО помнить, чем закончилась для Германии ВОВ - РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуме призвали НАТО помнить, чем закончилась для Германии ВОВ
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал НАТО в своих планах агрессии против России помнить,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:36:00+03:00
2025-11-18T13:36:00+03:00
россия
германия
украина
леонид ивлев
борис писториус
госдума рф
нато
россия
германия
украина
россия, германия, украина, леонид ивлев, борис писториус, госдума рф, нато
Россия, Германия, Украина, Леонид Ивлев, Борис Писториус, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме призвали НАТО помнить, чем закончилась для Германии ВОВ

Ивлев предостерег НАТО от агрессии против России

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости призвал НАТО в своих планах агрессии против России помнить, чем закончилась для фашисткой Германии Великая Отечественная война.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
"Обезумевшим западным политикам и натовским генералам в своих планах агрессии против России стоит помнить, чем закончилась для фашисткой Германии Великая Отечественная война, и смириться с мыслью, что в условиях многотысячных санкций в России успешно развивается экономика и достигнут выдающийся военно-технологический прорыв, равных которому нет ни в одной стране мира", - сказал Ивлев.
По его словам, Писториусу стоило бы также вспомнить, чем завершилась отправка на Украину БМП Marder, танков Leopard и других вооружений.
"Сегодня они, как и 80 лет назад, терпят поражение за поражением", - сказал депутат.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
17 ноября, 13:47
 
