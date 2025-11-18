Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
03:30 18.11.2025
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в... РИА Новости, 18.11.2025
жилье
анатолий аксаков
госдума рф
https://ria.ru/20251109/gosduma-2053742531.html
2025
жилье, анатолий аксаков, госдума рф
Жилье, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета

Аксаков предложил обязать банки окрашивать подозреваемые в мошенничестве счета

© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в мошенничестве счета.
"Мы рассматриваем разные варианты", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Госдума ужесточение требований для банков в плане мошенничества для того, чтобы кредитная организация могла быстро отреагировать на обращение.
"Я думаю, что сигнал о подозрении в мошенничестве нужно давать. И можно обязать банки, чтобы они учитывали эти сигналы при обслуживании этих карт", - уточнил Аксаков.
Депутат предложил, "чтобы банки ставили для себя пометку, что есть риск того, что этой картой пользуется недобросовестное лицо".
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Госдуме хотят ограничить число банковских карт на человека 20 штуками
Жилье Анатолий Аксаков Госдума РФ
 
 
