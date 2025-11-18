https://ria.ru/20251118/gosduma-2055607535.html
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета - РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости, что считает необходимым обязать банки "окрашивать" подозреваемые в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T03:30:00+03:00
2025-11-18T03:30:00+03:00
2025-11-18T03:30:00+03:00
жилье
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
https://ria.ru/20251109/gosduma-2053742531.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, анатолий аксаков, госдума рф
Жилье, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме предложили обязать банки "окрашивать" подозреваемые счета
Аксаков предложил обязать банки окрашивать подозреваемые в мошенничестве счета