В Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем
В Госдуме рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем
Россияне с 31 декабря уйдут на длительные 12-дневные новогодние каникулы, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 18.11.2025
Депутат Бессараб: 31 декабря будет выходным днем