В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
01:23 18.11.2025
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
общество
россия
госдума рф
россия
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ, сенатор РФ, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов и лидер партии Геннадий Зюганов внесут в ГД законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов, воспитывающих детей без матерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициативой предлагается внести изменения, направленные на расширение перечня лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Туда предлагается включить мужчин, воспитывающих без матери трех и более детей до достижения возраста 8 лет, достигшие возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.
