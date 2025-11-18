В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ, сенатор РФ, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов и лидер партии Геннадий Зюганов внесут в ГД законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов, воспитывающих детей без матерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Инициативой предлагается внести изменения, направленные на расширение перечня лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Туда предлагается включить мужчин, воспитывающих без матери трех и более детей до достижения возраста 8 лет, достигшие возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.

"Сегодня аналогичная норма уже действует в отношении женщин, родивших и воспитавших трех и более детей, которым предоставлено право досрочного выхода на пенсию. Однако для отцов, выполняющих ту же воспитательную и трудовую нагрузку, подобных возможностей законодательством не предусмотрено", - пояснил РИА Новости Гибатдинов.