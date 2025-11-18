https://ria.ru/20251118/gosduma-2055599021.html
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек - РИА Новости, 18.11.2025
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
Депутаты Госдумы от КПРФ, сенатор РФ, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов и лидер партии Геннадий Зюганов внесут в ГД законопроект о раннем выходе на пенсию для... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T01:23:00+03:00
2025-11-18T01:23:00+03:00
2025-11-18T01:23:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
https://realty.ria.ru/20251117/ipoteka-2055385298.html
https://ria.ru/20251117/gosduma-2055363021.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
Депутаты КПРФ внесут проект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ, сенатор РФ, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов и лидер партии Геннадий Зюганов внесут в ГД законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов, воспитывающих детей без матерей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициативой предлагается внести изменения, направленные на расширение перечня лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Туда предлагается включить мужчин, воспитывающих без матери трех и более детей до достижения возраста 8 лет, достигшие возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.
"Сегодня аналогичная норма уже действует в отношении женщин, родивших и воспитавших трех и более детей, которым предоставлено право досрочного выхода на пенсию. Однако для отцов, выполняющих ту же воспитательную и трудовую нагрузку, подобных возможностей законодательством не предусмотрено", - пояснил РИА Новости Гибатдинов.
По его словам, в условиях, когда в РФ
проживает свыше миллиона семей, где дети воспитываются без матери, принятие законопроекта позволит обеспечить равенство социальных прав и создать дополнительные стимулы для укрепления института ответственного отцовства.