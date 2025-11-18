В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне

Установлено, что 17 ноября 2025 года на грузовом судне, стоявшем у причала в морском порту Бухта Троица поселка городского типа Зарубино Приморского края, во время погрузки груз начал раскачиваться. В результате один из докеров получил удар по голове и скончался.