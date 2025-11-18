https://ria.ru/20251118/gibel-2055626476.html
В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне
Докер погиб в морском порту Приморского края при погрузке на судне, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. РИА Новости, 18.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости.
Докер погиб в морском порту Приморского края при погрузке на судне, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК
России.
"В Приморском крае
следователем СК России
возбуждено уголовное дело в связи травмированием работника морского порта", - говорится в сообщении.
Установлено, что 17 ноября 2025 года на грузовом судне, стоявшем у причала в морском порту Бухта Троица поселка городского типа Зарубино Приморского края, во время погрузки груз начал раскачиваться. В результате один из докеров получил удар по голове и скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.