Рейтинг@Mail.ru
В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gibel-2055626476.html
В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне
В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне - РИА Новости, 18.11.2025
В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне
Докер погиб в морском порту Приморского края при погрузке на судне, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:16:00+03:00
2025-11-18T08:16:00+03:00
происшествия
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20231101/ugol-1906622539.html
https://ria.ru/20251027/ural-2051045962.html
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморском крае докер погиб при погрузке на судне

Докер погиб в морском порту Приморья при погрузке на судне

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Докер погиб в морском порту Приморского края при погрузке на судне, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
Приморском крае следователем СК России возбуждено уголовное дело в связи травмированием работника морского порта", - говорится в сообщении.
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем
1 ноября 2023, 11:05
Установлено, что 17 ноября 2025 года на грузовом судне, стоявшем у причала в морском порту Бухта Троица поселка городского типа Зарубино Приморского края, во время погрузки груз начал раскачиваться. В результате один из докеров получил удар по голове и скончался.
По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Полиция установила личности погибших в ДТП в Ревде девочек
27 октября, 20:44
 
ПроисшествияПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала