Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что собирается обжаловать в Верховном суде США запрет на использование переработанной карты избирательных округов штата, которая должна предоставить республиканцам преимущество на предстоящих выборах в конгресс в 2026 году.