Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата - РИА Новости, 18.11.2025
23:54 18.11.2025
Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата
Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата - РИА Новости, 18.11.2025
Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата
Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что собирается обжаловать в Верховном суде США запрет на использование переработанной карты... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
техас
сша
калифорния
в мире, техас, сша, калифорния
В мире, Техас, США, Калифорния
Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата

Генпрокурор Техаса Пакстон обжалует решение по карте избирательных округов штата

© AP Photo / Eric Gay
Кен Пакстон - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Eric Gay
Кен Пакстон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что собирается обжаловать в Верховном суде США запрет на использование переработанной карты избирательных округов штата, которая должна предоставить республиканцам преимущество на предстоящих выборах в конгресс в 2026 году.
Ранее окружной суда по западному округу Техаса запретил штату использовать новую карту, предписав им следовать той, что была принята в 2021 году.
Вид на город Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов
22 августа, 01:30
22 августа, 01:30
"Я обжалую это решение в Верховном суде США и не сомневаюсь, что суд подтвердит суверенное право Техаса проводить узкопартийное перераспределение избирательных округов", - говорится в заявлении генпрокурора.
В августе сенат Техаса одобрил проект новой карты, который позднее был подписан губернатором Грегом Эбботтом. Демократы заявили, что будут оспаривать это решение в суде.
Ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом 22 августа подписал проект перераспределения избирательных округов штата, что может дать преимущество демократам на грядущих промежуточных выборах. Республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу, однако верховный суд отклонил их иск.
Грег Эбботт - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Губернатор Техаса сообщил, что будет переизбираться на пост в четвертый раз
10 ноября, 06:07
10 ноября, 06:07
 
В миреТехасСШАКалифорния
 
 
