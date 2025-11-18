Генпрокурор Техаса обжалует решение по карте избирательных округов штата

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пакстон заявил, что собирается обжаловать в Верховном суде США запрет на использование переработанной карты избирательных округов штата, которая должна предоставить республиканцам преимущество на предстоящих выборах в конгресс в 2026 году.
Ранее окружной суда по западному округу Техаса запретил штату использовать новую карту, предписав им следовать той, что была принята в 2021 году.
В Калифорнии одобрили план по изменению границ избирательных округов
22 августа, 01:30
"Я обжалую это решение в Верховном суде США и не сомневаюсь, что суд подтвердит суверенное право Техаса проводить узкопартийное перераспределение избирательных округов", - говорится в заявлении генпрокурора.
В августе сенат Техаса одобрил проект новой карты, который позднее был подписан губернатором Грегом Эбботтом. Демократы заявили, что будут оспаривать это решение в суде.
Ранее губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом 22 августа подписал проект перераспределения избирательных округов штата, что может дать преимущество демократам на грядущих промежуточных выборах. Республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу, однако верховный суд отклонил их иск.