Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*
17:07 18.11.2025
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17... РИА Новости, 18.11.2025
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
россия, украина, киев, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской GSC Game World

Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17 миллионов долларов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World* объявлена нежелательной", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России признали нежелательной НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia*
21 апреля, 08:13
По информации Генпрокуратуры, компания была учреждена в 1995 году в Киеве. Среди основных видов ее деятельности: компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, предоставление программного обеспечения, консультирование по вопросам ИТ-технологий. В частности, компания известна как разработчик игры S.T.A.L.K.E.R.
"В фокусе интересов (компании – ред.) на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов", - отмечается в релизе.
Как пояснили в ведомстве, организация неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации "Мiжнародний благодiйний фонд "Повернись живим", деятельность которого также признана нежелательной в нашей стране.
"Руководством компании в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов США, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили", - отметили в ГП.
По данным ведомства, в 2024 году GSC Game World* выпустила компьютерную игру, продвигающую украинские нарративы и содержащую агрессивный русофобский контент.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В России признали нежелательной деятельность фонда Equal Rights Trust*
6 ноября, 11:05
* Организация признана нежелательной в России.
 
РоссияУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
