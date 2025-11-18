Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17 миллионов долларов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World* объявлена нежелательной", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, компания была учреждена в 1995 году в Киеве. Среди основных видов ее деятельности: компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, предоставление программного обеспечения, консультирование по вопросам ИТ-технологий. В частности, компания известна как разработчик игры S.T.A.L.K.E.R.

"В фокусе интересов (компании – ред.) на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов", - отмечается в релизе.

Как пояснили в ведомстве, организация неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации "Мiжнародний благодiйний фонд "Повернись живим", деятельность которого также признана нежелательной в нашей стране.

"Руководством компании в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов США, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили", - отметили в ГП.

По данным ведомства, в 2024 году GSC Game World* выпустила компьютерную игру, продвигающую украинские нарративы и содержащую агрессивный русофобский контент.