Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World* - РИА Новости, 18.11.2025
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность компании GSC Game World*
18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17 миллионов долларов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World* объявлена нежелательной", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, компания была учреждена в 1995 году в Киеве. Среди основных видов ее деятельности: компьютерное программирование, разработка компьютерных игр, предоставление программного обеспечения, консультирование по вопросам ИТ-технологий. В частности, компания известна как разработчик игры S.T.A.L.K.E.R.
"В фокусе интересов (компании – ред.) на текущий момент находится финансовая поддержка ВСУ и формирование образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих нашу страну материалов", - отмечается в релизе.
Как пояснили в ведомстве, организация неоднократно объявляла о сборе средств как на собственном сайте, так и посредством фонда помощи военнослужащим Украины Lesia UA и украинской организации "Мiжнародний благодiйний фонд "Повернись живим", деятельность которого также признана нежелательной в нашей стране.
"Руководством компании в 2022 году переведено фонду помощи военнослужащим Украины около 17 миллионов долларов США, на которые приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили", - отметили в ГП.
По данным ведомства, в 2024 году GSC Game World* выпустила компьютерную игру, продвигающую украинские нарративы и содержащую агрессивный русофобский контент.
* Организация признана нежелательной в России.