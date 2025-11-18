СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подписавший с Киевом соглашение по истребителям Rafale, готов и дальше разжигать конфликт на Украине, так как для него Россия стала настоящей фобией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
"За подписанием данного стратегического соглашения скрывается совсем не укрепление Украины, а болезненное стремление ослабления России. Макрон противится завершению спровоцированного Западом конфликта и намерен продолжить использовать Украину до последнего ее жителя, в надежде разрушить Россию, ставшую для него настоящей фобией, о которой он думает чаще, чем о будущем французского народа", - сказал Шеремет.
По его словам, реализация Макроном подлых агрессивных планов по России ему не по зубам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.