Рейтинг@Mail.ru
Россия стала фобией для Макрона, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gd-2055673231.html
Россия стала фобией для Макрона, заявили в Госдуме
Россия стала фобией для Макрона, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.11.2025
Россия стала фобией для Макрона, заявили в Госдуме
Президент Франции Эммануэль Макрон, подписавший с Киевом соглашение по истребителям Rafale, готов и дальше разжигать конфликт на Украине, так как для него... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:36:00+03:00
2025-11-18T11:36:00+03:00
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
https://ria.ru/20251117/frantsiya-2055586484.html
https://ria.ru/20251117/frantsija-2055472219.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, нато, rafale
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, НАТО, Rafale
Россия стала фобией для Макрона, заявили в Госдуме

Депутат ГД Шеремет: Россия стала настоящей фобией для Макрона

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подписавший с Киевом соглашение по истребителям Rafale, готов и дальше разжигать конфликт на Украине, так как для него Россия стала настоящей фобией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Париже прошел обыск по делу Макрона, сообщают СМИ
Вчера, 22:51
"За подписанием данного стратегического соглашения скрывается совсем не укрепление Украины, а болезненное стремление ослабления России. Макрон противится завершению спровоцированного Западом конфликта и намерен продолжить использовать Украину до последнего ее жителя, в надежде разрушить Россию, ставшую для него настоящей фобией, о которой он думает чаще, чем о будущем французского народа", - сказал Шеремет.
По его словам, реализация Макроном подлых агрессивных планов по России ему не по зубам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
Вчера, 14:31
 
В миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФНАТОRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала