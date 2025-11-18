СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подписавший с Киевом соглашение по истребителям Rafale, готов и дальше разжигать конфликт на Украине, так как для него Россия стала настоящей фобией, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.