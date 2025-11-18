В ГД предложили ввести сбор совести для алкогольных и табачных компаний

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести "сбор совести" в размере 3% от выручки для алкогольных и табачных компаний и направлять его на лечение зависимых, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию – так называемый "сбор совести" в размере 3% от их выручки", - сказано в письме.

В документе Даванков отметил, что "сбор совести" должен стать целевым налогом на прибыль отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости, с направлением средств на преодоление этих самых зависимостей.

Для эффективного администрирования "сбора совести" и целевого использования его средств предлагается создать специальную структуру – либо государственный целевой фонд, либо публично-правовую компанию (ППК), аналогичную тем, что уже применяются в других отраслях, например, в индустрии азартных игр.

За счёт создаваемого фонда, по мнению вице-спикера, сотни тысяч зависимых получат возможность пройти квалифицированное лечение бесплатно, а наличие сертификата на лечение снимет главный барьер – оплату – и позволит людям, независимо от достатка, получить второй шанс.