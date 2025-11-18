Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести сбор совести для алкогольных и табачных компаний - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 18.11.2025 (обновлено: 08:14 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/gd-2055626142.html
В ГД предложили ввести сбор совести для алкогольных и табачных компаний
В ГД предложили ввести сбор совести для алкогольных и табачных компаний - РИА Новости, 18.11.2025
В ГД предложили ввести сбор совести для алкогольных и табачных компаний
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести "сбор совести" в размере 3% от РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T08:13:00+03:00
2025-11-18T08:14:00+03:00
владислав даванков
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20250911/rossiya-2041238656.html
https://ria.ru/20250918/alkogol-2042609162.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав даванков, госдума рф, общество
Владислав Даванков, Госдума РФ, Общество
В ГД предложили ввести сбор совести для алкогольных и табачных компаний

Депутат Даванков предложил ввести сбор совести для алкогольных и табачных фирм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением ввести "сбор совести" в размере 3% от выручки для алкогольных и табачных компаний и направлять его на лечение зависимых, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести специальный целевой сбор с компаний, производящих или импортирующих алкогольную и табачную продукцию – так называемый "сбор совести" в размере 3% от их выручки", - сказано в письме.
Бутылки с напитком - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В РПЦ предложили ужесточить рекламу алкогольных напитков
11 сентября, 16:17
В документе Даванков отметил, что "сбор совести" должен стать целевым налогом на прибыль отраслей, чья деятельность формирует массовые зависимости, с направлением средств на преодоление этих самых зависимостей.
Для эффективного администрирования "сбора совести" и целевого использования его средств предлагается создать специальную структуру – либо государственный целевой фонд, либо публично-правовую компанию (ППК), аналогичную тем, что уже применяются в других отраслях, например, в индустрии азартных игр.
За счёт создаваемого фонда, по мнению вице-спикера, сотни тысяч зависимых получат возможность пройти квалифицированное лечение бесплатно, а наличие сертификата на лечение снимет главный барьер – оплату – и позволит людям, независимо от достатка, получить второй шанс.
Это, как уточнил Даванков, напрямую спасёт человеческие жизни и судьбы, снизит смертность и инвалидизацию от причин, связанных с алкоголем, курением, наркотиками.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Бизнесмен из Мексики рассказал, какой алкоголь любят в России
18 сентября, 03:34
 
Владислав ДаванковГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала