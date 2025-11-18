ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

При этом во втором чтении из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.

Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Таким предпринимателям также предоставляется право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение о применении пониженных ставок, могли его изменить, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов

А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5% и 7%. Речь идет об объектах тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, вводится возможность применять освобождение от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.