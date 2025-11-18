Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС - РИА Новости, 18.11.2025
15:47 18.11.2025 (обновлено: 15:48 18.11.2025)
ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС
ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС - РИА Новости, 18.11.2025
ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС
Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:47:00+03:00
2025-11-18T15:48:00+03:00
2025
ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС

ГД приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС до 22%

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
При этом во втором чтении из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.
Помимо этого, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему. Таким предпринимателям также предоставляется право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС. Это делается для того, чтобы те, кто неправильно принял решение о применении пониженных ставок, могли его изменить, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
А для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, которые заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек, предусматривается возможность применения ставок НДС в размере 5% и 7%. Речь идет об объектах тепло- и водоснабжения, водоотведения.
Для юрлиц, лишенных статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, вводится возможность применять освобождение от НДС до тех пор, пока они исполняют эти функции.
Кроме того, от НДС освобождается реализация подакцизных сахаросодержащих напитков общественными организациями инвалидов, а также передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется возмещение (компенсация).
Россия Алексей Сазанов Госдума РФ Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
