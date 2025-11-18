Рейтинг@Mail.ru
Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
18.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 18.11.2025
Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" за конец октября и первую половину ноября 2025 года уничтожил на... РИА Новости, 18.11.2025
Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц

Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" за конец октября и первую половину ноября 2025 года уничтожил на херсонском направлении 22 объекта противника, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Лесник".
"За последний месяц у нас около 22 целей поражено", - сказал артиллерист с позывным "Лесник".
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Вчера, 22:09
По словам военнослужащих расчета, боевая работа ведется ими каждый день, и практически каждый день есть успешные поражения. Бойцы считают, что артиллерию по прежнему можно считать "богом войны".
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
На Украине уничтожили колумбийского наемника, сообщили СМИ
Вчера, 19:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
