Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц - РИА Новости, 18.11.2025
Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" за конец октября и первую половину ноября 2025 года уничтожил на... РИА Новости, 18.11.2025
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" за конец октября и первую половину ноября 2025 года уничтожил на херсонском направлении 22 объекта противника, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Лесник".
"За последний месяц у нас около 22 целей поражено", - сказал артиллерист с позывным "Лесник".
По словам военнослужащих расчета, боевая работа ведется ими каждый день, и практически каждый день есть успешные поражения. Бойцы считают, что артиллерию по прежнему можно считать "богом войны".
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.