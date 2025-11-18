Расчет гаубицы группировки "Днепр" уничтожил 22 объекта ВСУ за месяц

ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии российской группировки войск "Днепр" за конец октября и первую половину ноября 2025 года уничтожил на херсонском направлении 22 объекта противника, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным "Лесник".

"За последний месяц у нас около 22 целей поражено", - сказал артиллерист с позывным "Лесник".

По словам военнослужащих расчета, боевая работа ведется ими каждый день, и практически каждый день есть успешные поражения. Бойцы считают, что артиллерию по прежнему можно считать "богом войны".