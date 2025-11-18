ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую гаубицу американского производства М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Фокс".

"Приходилось… Пришла цель. Отработали по цели, потом нам уже сказали, что (нами - ред.) была уничтожена американская гаубица М777", - сказал "Фокс".

По словам бойцов, на сегодняшний день они наносят удары как по пунктам управления БПЛА противника, так и по его ствольной артиллерии. При этом противник ведет по левому берегу огонь запрещенными кассетными боеприпасами.

"Постоянно работают по нам кассетными боеприпасами. Сбросы с птичек постоянно. Достаточно часто сталкиваемся. Что это какие-то запрещенные боеприпасы. В округе все усеяно суббоеприпасами", - подчеркнул военнослужащий.