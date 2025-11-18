https://ria.ru/20251118/gaubitsa-2055856571.html
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Расчет орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую гаубицу американского производства М777 на правом берегу Днепра в РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:09:00+03:00
2025-11-18T22:09:00+03:00
2025-11-18T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_e609582e27d0e021449caef5d8ebec40.jpg
https://ria.ru/20251118/krasnoarmeysk-2055825336.html
https://ria.ru/20251118/gruppirovka-2055691188.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_68f5c2cffdc32b9c6a9732c797847b7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую гаубицу американского производства М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Фокс".
"Приходилось… Пришла цель. Отработали по цели, потом нам уже сказали, что (нами - ред.) была уничтожена американская гаубица М777", - сказал "Фокс".
По словам бойцов, на сегодняшний день они наносят удары как по пунктам управления БПЛА противника, так и по его ствольной артиллерии. При этом противник ведет по левому берегу огонь запрещенными кассетными боеприпасами.
"Постоянно работают по нам кассетными боеприпасами. Сбросы с птичек постоянно. Достаточно часто сталкиваемся. Что это какие-то запрещенные боеприпасы. В округе все усеяно суббоеприпасами", - подчеркнул военнослужащий.
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.