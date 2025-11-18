Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 18.11.2025
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области
Расчет орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую гаубицу американского производства М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсонская область
2025
херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Расчет орудия "Мста-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую гаубицу американского производства М777 на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости артиллерист с позывным "Фокс".
"Приходилось… Пришла цель. Отработали по цели, потом нам уже сказали, что (нами - ред.) была уничтожена американская гаубица М777", - сказал "Фокс".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Российские разведчики уничтожили двух боевиков ВСУ под Красноармейском
Вчера, 19:08
По словам бойцов, на сегодняшний день они наносят удары как по пунктам управления БПЛА противника, так и по его ствольной артиллерии. При этом противник ведет по левому берегу огонь запрещенными кассетными боеприпасами.
"Постоянно работают по нам кассетными боеприпасами. Сбросы с птичек постоянно. Достаточно часто сталкиваемся. Что это какие-то запрещенные боеприпасы. В округе все усеяно суббоеприпасами", - подчеркнул военнослужащий.
День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Штурмовики "Центра" взяли в плен двух переодетых в гражданское бойцов ВСУ
Вчера, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
