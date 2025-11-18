Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ФСБ задержала двух женщин, передававших Киеву данные о ВС России

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ФСБ России задержала двух жительниц Херсонской области, передававших Киеву данные о российских военных с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения и срыва выполнения боевых задач.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Херсонской области пресечена противоправная деятельность двух жительниц региона, имеющих гражданство России Украины , 1978 и 1981 г.р., подозреваемых в шпионаже в интересах украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

По информации ФСБ , установлено, что "указанные лица инициативно собирали и передавали посредством мессенджера Telegram сотрудникам ГУР МО Украины сведения о местах дислокации военнослужащих, маршрутах передвижения военной техники Вооруженных сил Российской Федерации с целью нанесения потерь личному составу, уничтожения вооружения, а также срыва выполнения боевых задач".

Отмечается, что следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса РФ, фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.