МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Франция продолжает вооружать киевский режим, делает это сейчас и планирует делать завтра, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Франция продолжает вооружать Украину, заявил Песков
2025-11-18T12:54:00+03:00
в мире
франция
россия
дмитрий песков
украина
Франция продолжает вооружать Украину, заявил Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото