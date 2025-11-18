https://ria.ru/20251118/fpk-2055865377.html
Железнодорожники раскрыли секрет исчезновения стука колес в поездах
Железнодорожники раскрыли секрет исчезновения стука колес в поездах - РИА Новости, 18.11.2025
Железнодорожники раскрыли секрет исчезновения стука колес в поездах
Стук колёс в российских поездах, привычный с детства, пропал из-за укладки бесстыковых путей, повышения плавности хода пассажирских поездов и улучшения... РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Стук колёс в российских поездах, привычный с детства, пропал из-за укладки бесстыковых путей, повышения плавности хода пассажирских поездов и улучшения звукоизоляции вагона, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Привычный многим стук колес во время движения поезда – это результат взаимодействия колеса вагона с рельсом. Если говорить по-простому, то между рельсами есть стыки, и стук появляется при перекатывании колеса с одного рельса на другой. Сегодня службы железных дорог увеличивают полигоны бесстыковых путей – их называют "бархатными", так как стук колес там звучит значительно реже", - рассказал Пястолов
в преддверии форума "Транспорт России" на вопрос об исчезнувшем на некоторых участках железных дороге стуке колес, знакомом многим с детства.
Дело, правда, не только в инфраструктуре, продолжил он.
"Повышение плавности хода пассажирских поездов – это комплексная задача, над которой трудятся причастные подразделения ОАО "РЖД
", "Федеральной пассажирской компании
" и производители подвижного состава", - сказал гендиректор ФПК.
Ходовым частям, добавил он, уделяется большое внимание при постройке вагонов, во время модернизации в ходе капитально-восстановительного ремонта и при подготовке вагонов в рейс: проводится осмотр колесных пар на предмет дефектов, уделяется пристальное внимание регулировке тормозного оборудования.
"Работаем и над звукоизоляцией кузова вагона", - сказал также он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 ноября в 8.00 мск.