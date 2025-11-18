В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россияне в 2025 году стали пить еще больше кофе в поездах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.

"Кофе заказывают немного чаще: за десять месяцев 2025 года, например, пассажиры выпили более 5,9 миллиона стаканов чая и 7,2 миллиона — кофе", — сказал он в преддверии выставки и форума "Транспорт России".

Впервые кофе обошел чай по популярности в 2023-м. А за десять месяцев 2024 года пассажиры выпили более семи миллионов чашек кофе и чуть более шести миллионов стаканов чая.