https://ria.ru/20251118/fpk-2055850109.html
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая - РИА Новости, 18.11.2025
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая
Россияне в 2025 году стали пить еще больше кофе в поездах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:18:00+03:00
2025-11-18T21:18:00+03:00
2025-11-18T22:13:00+03:00
общество
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/38/1562573855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_70b7b29788fb2c35721c1f023aa2f2a6.jpg
https://ria.ru/20251118/rzhd-2055725954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/38/1562573855_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_ad0197382095267236c8cc2ced958e75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая
Глава ФПК Пястолов: пассажиры поездов стали пить еще больше кофе и меньше чая