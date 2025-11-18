Рейтинг@Mail.ru
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 18.11.2025 (обновлено: 22:13 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/fpk-2055850109.html
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая - РИА Новости, 18.11.2025
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая
Россияне в 2025 году стали пить еще больше кофе в поездах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ФПК Владимир Пястолов. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:18:00+03:00
2025-11-18T22:13:00+03:00
общество
россия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/38/1562573855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_70b7b29788fb2c35721c1f023aa2f2a6.jpg
https://ria.ru/20251118/rzhd-2055725954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156257/38/1562573855_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_ad0197382095267236c8cc2ced958e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Россия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В ФПК раскрыли, что теперь россияне стали пить в поездах вместо чая

Глава ФПК Пястолов: пассажиры поездов стали пить еще больше кофе и меньше чая

© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок — компанией "Гранд Сервис Экспресс"Именные подстаканники в поезде "Таврия"
Именные подстаканники в поезде Таврия - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото предоставлено РИА Новости оператором перевозок — компанией "Гранд Сервис Экспресс"
Именные подстаканники в поезде "Таврия". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россияне в 2025 году стали пить еще больше кофе в поездах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ФПК Владимир Пястолов.
«
"Кофе заказывают немного чаще: за десять месяцев 2025 года, например, пассажиры выпили более 5,9 миллиона стаканов чая и 7,2 миллиона — кофе", — сказал он в преддверии выставки и форума "Транспорт России".
Впервые кофе обошел чай по популярности в 2023-м. А за десять месяцев 2024 года пассажиры выпили более семи миллионов чашек кофе и чуть более шести миллионов стаканов чая.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Поезд прибывает к платформе вокзала - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
РЖД планируют протестировать посадку пассажиров по биометрии
Вчера, 14:32
 
ОбществоРоссияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала