Региональный этап технофорума "АРТПРОМ" стартовал в Алтайском крае - РИА Новости, 18.11.2025
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Алтайский край
 
10:32 18.11.2025
Региональный этап технофорума "АРТПРОМ" стартовал в Алтайском крае
Региональный этап технофорума "АРТПРОМ" стартовал в Алтайском крае
Региональный этап технофорума "АРТПРОМ" стартовал в Алтайском крае, он популяризирует достижения науки и технологий через искусство, дизайн и анимацию, сообщили РИА Новости, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Деловые люди. Архивное фото
БАРНАУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Региональный этап технофорума "АРТПРОМ" стартовал в Алтайском крае, он популяризирует достижения науки и технологий через искусство, дизайн и анимацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Алтайском крае стартовал региональный этап всероссийского технофорума "АРТПРОМ"… (Он - ред.) проводится по инициативе министерства промышленности и торговли России для популяризации достижений науки и технологий через искусство, дизайн, анимацию, видео и иные медиа-активности в научно-технической сфере с участием креативных команд промышленного сектора и профессионалов творческих индустрий", - говорится в сообщении.
Организаторами регионального этапа технофорума выступили минпромэнерго Алтайского края, Клуб молодых промышленников Алтайского края и алтайское реготделение "Союза машиностроителей России".
"АРТПРОМ" является частью международного фестиваля молодежного научно-технического творчества "От Винта!", который представляет собой масштабную платформу для общения профессионалов из ведущих промышленных предприятий, инжиниринговых центров и студентов высших и средних учебных заведений.
"Ключевая сложность, с которой сталкиваются промышленные предприятия региона, – это поиск квалифицированных кадров, в первую очередь, среди молодежи. Потому и целей у технофорума несколько – это повысить интерес молодежи к промышленным профессиям и технологиям, развить навыки студентов в области стратегического планирования, создания и распространения медиаконтента, а также сформировать пул молодых медиаспециалистов, понимающих специфику продвижения промышленной тематики", - отметил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка.
Как отметила исполнительный директор алтайского реготделения "Клуба молодых промышленников" Наталья Епихина, "АРТПРОМ" выполняет важную деловую задачу — формирует новый образ промышленности как динамичной и привлекательной сферы для инвестиций, сотрудничества и профессионального роста.
"Современный завод – это не просто цех, а высокотехнологичный хаб, где пересекаются инженерия, дизайн и IT. Мы хотим, чтобы талантливая молодежь видела в промышленности перспективную карьерную траекторию", - отметила Епихина.
В рамках регионального этапа форума пройдут промышленные экскурсии на предприятия Алтайского края, которые будут площадками для реализации медиа-замыслов молодежи.
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Алтайский край отметили за активную работу с соотечественниками за рубежом
30 октября, 09:15
 
