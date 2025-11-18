В России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские врачи провели первую в стране операцию по удалению неоперабельной опухоли ветерану боевых действий, сообщило ФМБА.
«
"Хирурги государственного научного центра "Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна" <...> первыми в России выполнили уникальную и не имеющую аналогов в нашей стране операцию военнослужащему с местнораспространенным нейроэндокринным раком тонкой кишки. Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа", — говорится в публикации.
Для того чтобы спасти пациента и сохранить нормальное пищеварение, врачи удалили две трети кишечника вместе с опухолью, поражавшей все сосуды, кровоснабжающие тонкую кишку.
«
"Затем хирурги провели резекцию опухоли брыжейки тонкой кишки вне тела пациента в условиях холодовой консервации кишечника и микрохирургическую реконструкцию сосудов здорового участка тонкой кишки. После этого осуществлена аутотрансплантация этого участка кишки обратно в организм пациента. То есть хирурги "пересадили" пациенту его же собственный здоровый участок тонкой кишки", — поясняется в релизе.
Проведенное вмешательство считается одним из самых сложных в современной мировой абдоминальной хирургии и онкологии. В мире проведено всего несколько десятков подобных операций.
«
"Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что опухоль является неоперабельной, что подтверждали проведенные исследования в ведущих российских медицинских центрах. Кроме того, образование поражало магистрали артериальных и венозных сосудов, кровоснабжающих кишечник, и распространялось глубоко в брыжейку тонкой кишки, атакуя мелкие сосудистые ветви", — отметили в агентстве.
Потенциально сохранить можно было только треть тонкой кишки. Удалить опухоль, используя традиционные подходы, не представлялось возможным, так как в процессе ее удаления могла произойти гибель потенциально здорового участка тонкой кишки.
Сейчас состояние пациента стабильное, пересаженный участок кишки функционирует хорошо. Курс реабилитации продолжается.
Врач рассказала, кому нельзя есть помело
Вчера, 03:06