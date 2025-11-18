В России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли

Рейтинг@Mail.ru
19:09 18.11.2025 (обновлено: 19:52 18.11.2025)
россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество
Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Общество
Медицинские работники Новоазовской ЦРБ совместно с медиками ФМБА России оказывают помощь раненому. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские врачи провели первую в стране операцию по удалению неоперабельной опухоли ветерану боевых действий, сообщило ФМБА.
"Хирурги государственного научного центра "Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна" <...> первыми в России выполнили уникальную и не имеющую аналогов в нашей стране операцию военнослужащему с местнораспространенным нейроэндокринным раком тонкой кишки. Это редкое и сложное заболевание, требующее радикального оперативного лечения пораженного органа", — говорится в публикации.
Для того чтобы спасти пациента и сохранить нормальное пищеварение, врачи удалили две трети кишечника вместе с опухолью, поражавшей все сосуды, кровоснабжающие тонкую кишку.
"Затем хирурги провели резекцию опухоли брыжейки тонкой кишки вне тела пациента в условиях холодовой консервации кишечника и микрохирургическую реконструкцию сосудов здорового участка тонкой кишки. После этого осуществлена аутотрансплантация этого участка кишки обратно в организм пациента. То есть хирурги "пересадили" пациенту его же собственный здоровый участок тонкой кишки", — поясняется в релизе.
Проведенное вмешательство считается одним из самых сложных в современной мировой абдоминальной хирургии и онкологии. В мире проведено всего несколько десятков подобных операций.
"Сложность хирургического вмешательства заключалась в том, что опухоль является неоперабельной, что подтверждали проведенные исследования в ведущих российских медицинских центрах. Кроме того, образование поражало магистрали артериальных и венозных сосудов, кровоснабжающих кишечник, и распространялось глубоко в брыжейку тонкой кишки, атакуя мелкие сосудистые ветви", — отметили в агентстве.

Потенциально сохранить можно было только треть тонкой кишки. Удалить опухоль, используя традиционные подходы, не представлялось возможным, так как в процессе ее удаления могла произойти гибель потенциально здорового участка тонкой кишки.
Сейчас состояние пациента стабильное, пересаженный участок кишки функционирует хорошо. Курс реабилитации продолжается.
