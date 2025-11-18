Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Республике Сербской

"Также зрители увидят фильм Ольги Кирий и Артёма Сомова "Остров Веры". Эта лента - обладатель гран-при Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж". В основе сюжета - история Свято-Успенской Николо-Васильевской обители под Угледаром, которая оказалась на линии фронта. С первых дней боевых действий здесь от обстрелов укрывались и монахи, и простые люди", - говорится в сообщении.