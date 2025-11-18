Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Республике Сербской

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Республике Сербской 19 ноября, сообщает пресс-служба RT.
"Девятнадцатого ноября в Национальном театре Восточного Сараева состоится международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Он проводится в Республике Сербской уже во второй раз в этом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что откроет программу премьера автора RT.Док Ольги Кирий "Сербы и русские. Кровь и вера" - фильм о схожести судеб Донбасса и Республики Сербской, по которой в 1995 году НАТО нанесла авиаудары, сбросив около тысячи бомб, а бомбардировки Белграда в 1999-м привели к гибели сотен мирных жителей и переходу Косова под контроль сил Североатлантического альянса.
"Также зрители увидят фильм Ольги Кирий и Артёма Сомова "Остров Веры". Эта лента - обладатель гран-при Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж". В основе сюжета - история Свято-Успенской Николо-Васильевской обители под Угледаром, которая оказалась на линии фронта. С первых дней боевых действий здесь от обстрелов укрывались и монахи, и простые люди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится в Республике Сербской уже во второй раз. Первый состоялся 19-20 мая 2025 года в Баня-Луке.
